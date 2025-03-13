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رياضة

اتحاد جدة يخطف فوزا قاتلا من الرياض 1/2 في الدوري السعودي (فيديو)

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

فاز فريق اتحاد جدة أمام الرياض، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري السعودي.

وتقدم فريق الاتحاد بهدف عن طريق موسى ديابي في الدقيقة 55.

 

 

بينما نجح الرياض في التعادل عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 81.

 

 

 

ومع الدقائق الأخيرة من المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد بعد العودة لتقنية الفار.

 

وسجل ركلة الجزاء صالح الشهري في الدقيقة 11+9.

 

 

تشكيل الاتحاد ضد الرياض 

 

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: كادش، بيريرا، الموسى والشنقيطي.

الوسط: ميتاي، الناشري وعوار.

الهجوم: بيرجوين، بنزيما وديابي.

وتعادل الاتحاد فى مبارياته الثلاث الماضية فى بطولة الدورى السعودى ضد القادسية والأخدود والخليج.

 

ترتيب الدوري السعودي 

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 61 نقطة متفوقًا بفارق 7 نقاط على الهلال صاحب الوصافة، بينما يحتل الرياض المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

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