اتحاد جدة يخطف فوزا قاتلا من الرياض 1/2 في الدوري السعودي (فيديو)

فاز فريق اتحاد جدة أمام الرياض، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري السعودي.

وتقدم فريق الاتحاد بهدف عن طريق موسى ديابي في الدقيقة 55.

بينما نجح الرياض في التعادل عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 81.

صاروخيـة إبراهيم بايش تُعلن التعادل 🚀❤️

pic.twitter.com/PM7GPbpMFJ — نادي الرياض السعودي (@AlRiyadhFC) March 13, 2025

ومع الدقائق الأخيرة من المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد بعد العودة لتقنية الفار.

وسجل ركلة الجزاء صالح الشهري في الدقيقة 11+9.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



استمتع! هدف صالح الشهري كامل وفرحة الجمهور 💛😰

pic.twitter.com/9r5QmHsC6S — عمرو (@bt3) March 13, 2025

تشكيل الاتحاد ضد الرياض





حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: كادش، بيريرا، الموسى والشنقيطي.

الوسط: ميتاي، الناشري وعوار.

الهجوم: بيرجوين، بنزيما وديابي.

وتعادل الاتحاد فى مبارياته الثلاث الماضية فى بطولة الدورى السعودى ضد القادسية والأخدود والخليج.

ترتيب الدوري السعودي



ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 61 نقطة متفوقًا بفارق 7 نقاط على الهلال صاحب الوصافة، بينما يحتل الرياض المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.