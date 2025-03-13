نصيحة كولر للاعبي الأهلي قبل سفره إلى سويسرا

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه نصيحة للاعبي الفريق قبل سفره إلى سويسرا لقضاء فترة إجازته قبل العودة مرة أخرى لمباشرة عمله مع الأحمر.

ونصح كولر لاعبي الأهلي بغلق صفحة مباراة القمة وعدم التفكير في هذا الأمر لضرورة التركيز علي المرحلة المقبلة والتي تشهد العديد من المنافسات القوية التي تنتظر الفريق.

وشهدت القمة 130 انسحاب النادي الأهلي أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

ويستعد الأهلي لمباراته أمام إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا” يوم 20 مارس المقبل.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

قررت رابطة الأندية المصرية نقل مباراة النادي الأهلي مع نظيره إنبي والمقرر لها في كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة سابقا” إلى ستاد السلام بدلا من استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه أول أمس من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

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