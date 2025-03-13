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رياضة

الدوري الممتاز، الإسماعيلي يخطف فوزا قاتلا من طلائع الجيش في أول مباراة مع تامر مصطفى

الإسماعيلي وطلائع
الإسماعيلي وطلائع الجيش، فيتو

انتهت مباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي بنتيجة 0/1 للدراويش، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في الجولة الأولى من مرحلة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

سجل خالد النبريص هدف الإسماعيلي في الدقيقة 86 من ضربة رأس قوية بعد عرضية رائعة من محمد خطاري.

وتعرض محمد نصر مدافع الإسماعيلي للطرد في الدقيقة 90+4.

ويحقق الدراويش فوزا غائبا منذ فترة طويلة في الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش

وضم تشكيل الإسماعيلي في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد تامر مصطفى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد خطاري - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: علي الملواني - إريك تراوري - هشام محمد - مروان حمدي.

خط الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن الدح.

تشكيل طلائع الجيش ضد الإسماعيلي

وضم تشكيل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - محمد فتح الله - خالد عوض.

خط الوسط: رجب عمران - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

 

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