فرانكفورت يكرر فوزه على أياكس ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت على نظيره أياكس بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

جاءت رباعية آينتراخت فرانكفورت عن طريق جان ماتيو وماريو جوتزه (هدفين)، وإيكيتيكي في الدقائق 7 و25 و67 و82.

فيما جاء هدف أياكس عن طريق تايلور في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة، يصعد فريق آينتراخت فرانكفورت لربع نهائي الدوري الأوروبي بمجموع اللقائين (6-2).

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد أياكس

تشكيل أياكس ضد آينتراخت فرانكفورت

مباراة الذهاب بين أياكس وآينتراخت فرانكفورت

وكان فريق أياكس الهولندي خسر أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

افتتح بريان بروبي التسجيل لفريق أياكس في الدقيقة الثانية، فيما تعادل آينتراخت فرانكفورت عن طريق هوجو لارسون في الدقيقة 27، وسجل إلياس السخيري هدف الفوز لفريق فرانكفورت في الدقيقة 70.

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