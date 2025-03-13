رسميا، نجم ريال مدريد خارج مباراة فياريال

كشف نادي ريال مدريد طبيعة الإصابة التي عانى منها ظهيره الفرنسي فيرلاند ميندي، خلال مباراة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وشارك ميندي لمدة 83 دقيقة في إياب ثمن النهائي، في المباراة التي فاز بها ريال مدريد بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتقدم أتلتيكو مدريد (1-0)، وفي ظل فوز المرينجي ذهابا (2-1).

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الملكي، أجرى ميندي فحوصات اليوم الخميس، أظهرت معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى.



ومن جانبه، قال الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، إن ميندي لن يعود إلى الملاعب إلا بعد التوقف الدولي المقبل، وبالتالي سيغيب عن مباراة فياريال يوم السبت، في الدوري الإسباني.

وشارك الدولي الفرنسي في 30 مباراة بجميع المسابقات رفقة ريال مدريد، هذا الموسم، ولم يسجل أي هدف، لكنه صنع اثنين.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على أتلتيكو مدريد في ركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد التساوي في مجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا بهدفين لكل منهما.

يذكر أن الفائز من مواجهة ريال مدريد وآرسنال، سيلاقي الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في الدور نصف النهائي.

وأسدل الستار على مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 بعدما أقيمت مواجهات إياب دور الـ 16 يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وتأهلت 8 أندية وهي: ريال مدريد، برشلونة، آرسنال، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، وإنتر ميلان إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم فيما ودع ليفربول متصدر جدول المسابقة في مرحلة المجموعات أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا



1- برشلونة الإسباني.

2- بايرن ميونخ الألماني.

3- إنتر ميلان الإيطالي.

4- باريس سان جيرمان الفرنسي.

5- بوروسيا دورتموند الألماني.

6- آرسنال الإنجليزي.

7- أستون فيلا الإنجليزي.

8- ريال مدريد الإسباني.

وكان برشلونة حجز أول تذكرة المتأهلين إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على بنفيكا البرتغالي، ثم تأهل بايرن ميونخ علي حساب باير ليفركوزن، ثم إنتر ميلان علي حساب فينورد.



فيما ودع ليفربول البطولة بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان، بركلات الترجيح في الإياب.

كما تأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور ذاته بعد إقصاء ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف في لقاء الإياب، وتمكن آرسنال من حسم تأهله بعد تعادل إيجابي في لقاء الإياب بنتيجة 2-2، وسبق وحقق فوزًا كبيرا في الذهاب بنتيجة 7-1، ليتأهل بمجموع المواجهتين 9-3.

كما حسم أستون فيلا حسم التأهل على حساب كلوب بروج،وخطف ريال مدريد بطاقة التأهل الأخيرة من أتلتيكو مدريد في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، بعدما فاز بركلات الترجيح 4-2.

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