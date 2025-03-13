الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: هاجمنا مصنع أسلحة لحزب الله

مقاتلات إسرائيلية
مقاتلات إسرائيلية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس إنه "هاجم قبل قليل موقعا لإنتاج وتخزين أسلحة إستراتيجية لحزب الله في منطقة البقاع شرقي لبنان".

جيش الاحتلال يهاجم موقع لحزب الله اللبناني 

وأضاف بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيواصل العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل، على حد زعمه. 

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جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو عن استهداف مقر الجهاد الإسلامي في دمشق (فيديو)

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على منطقة جنتا عند الحدود اللبنانية السورية شرقي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على العاصمة السورية دمشق، زاعما أن الهجوم استهدف مقر لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، “هاجمنا اليوم مقرا لحركة الجهاد الإسلامي في قلب دمشق”.

نتنياهو: هاجمنا اليوم مقرا لحركة الجهاد الإسلامي في قلب دمشق

وأضاف نتنياهو من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا سنهاجمه، وسياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا.

 

وتابع نتنياهو: قتلنا 5 عناصر من حزب الله الأسبوع الماضي لخرقهم اتفاق وقف إطلاق النار الذي نعمل على تنفيذه بقوة، ولن نتنازل عن السيطرة على 5 مواقع في الأراضي اللبنانية.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو عن استهداف مقر الجهاد الإسلامي في دمشق (فيديو)

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