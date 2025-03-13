الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو عن استهداف مقر الجهاد الإسلامي في دمشق (فيديو)

مقر حركة الجهاد الفلسطيني
مقر حركة الجهاد الفلسطيني فى دمشق، فيتو

قال مصدر إسرائيلي: إن سلاح جو الإحتلال الإسرائيلي استهدف، اليوم الخميس، موقعا لحركة الجهاد الفلسطيني في العاصمة السورية دمشق بحسب - سكاي نيوز عربية.

استهداف وأعمدة الدخان المتصاعدة من منطقة مشروع دمر المكتظة بالسكان

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للاستهداف وأعمدة الدخان المتصاعدة من منطقة مشروع دمر المكتظة بالسكان.

وظهرت المنازل المستهدفة بحالة دمار كبيرة.

ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر من العام الماضي، شنت إسرائيل على سوريا غارات عدة دمرت خلالها معظم قدرات الجيش السوري.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

 

تدرج في عدة مناصب داخل المؤسسة العسكرية.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم، تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائدا جديدا للجيش اللبناني. ويشغل هيكل حاليا منصب مدير العمليات في الجيش، كما تولى سابقًا قيادة منطقة جنوبي الليطاني، وتدرج في عدة مناصب داخل المؤسسة العسكرية.

كما شملت القرارات تعيين العميد حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام، والعميد إدغار لاوندس مديرا عاما لجهاز أمن الدولة. كما تم تعيين العميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي.

 استقرار المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد

وأكد وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن تعيين قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية جاء بناءً على معايير الكفاءة، لضمان استقرار المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد.

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