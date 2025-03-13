الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

هآرتس: الرئيس الإسرائيلي يحاول التأثير على النائب العام في قضية فساد ضد نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، حاول التأثير على النائب العام لتسوية قضية الفساد التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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 وأوضحت الصحيفة، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن هرتسوغ تدخل في محاولة لإيجاد تسوية قانونية من شأنها إنهاء المحاكمة المستمرة ضد نتنياهو، والمتعلقة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

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وأشارت "هآرتس" إلى أن هذه المساعي جاءت وسط ضغوط سياسية متزايدة وتهديدات بتمرير إصلاحات قضائية مثيرة للجدل قد تؤثر على استقلال القضاء. 

نتنياهو متهم في العديد من القضايا 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن هرتسوغ أجرى محادثات غير رسمية مع جهات قانونية لمحاولة إيجاد مخرج للقضية، وهو ما أثار جدلًا في الأوساط السياسية والقانونية الإسرائيلية.

ويواجه نتنياهو محاكمة مستمرة منذ سنوات في قضايا فساد أثرت على المشهد السياسي في إسرائيل.

 و نفى رئيس الوزراء هذه الاتهامات، معتبرًا أنها ذات دوافع سياسية. من جانبها، لم تؤكد الرئاسة الإسرائيلية هذه التقارير، فيما شددت المعارضة على ضرورة احترام استقلالية القضاء وعدم التدخل في مسار العدالة.

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