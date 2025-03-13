حفاظا على صحة أسرتك، احذري من العصير البودرة فى رمضان

العصائر من المشروبات الأساسية فى شهر رمضان المبارك، وتقدم على مائدة الإفطار لتروى عطش الصائمين، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها.

وللأسف يعتبر العصير البودر هو الأكثر إقبالا لسهولة تحضيره ومذاقه المميز مثل التمر والسوبيا والبرتقال والنكهات الأخرى التي يعشقها الكبار والصغار وتكثر ربات البيوت من تحضيرها فى رمضان دون الوعى بمدى مخاطر ذلك.

ويقول الدكتور عبد العزيز حلمى أخصائي التغذية العلاجية، إن العصير البودرة كارثة حقيقة تدمر الصحة بشكل عام لأنها تحتوى على مواد كيميائية ومواد حافظة ومكتسبات طعم ولون وسموم وللاسف جميع هذه المواد تسبب أمراض خطيرة بالجسم لذا يجب الامتناع عنها.

مخاطر العصير البودرة فى رمضان

وأضاف أن تناول هذه العصائر يوميا فى شهر رمضان يسبب ارتفاع نسبة السكر والضغط بالدم، ومشاكل القولون والمعدة، ويضعف المناعة ويضر بصحة الكلى والكبد لأنها تحتوى على نسبة عالية من السموم د، كما تزيد الوزن لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، وتسبب الإصابة بمقاومة الأنسولين ما يعجل بالإصابة بمرض السكر.

وتابع، أنه يجب منع هذه العصائر نهائيا واستبدالها بعصائر الفاكهة الطازجة بدون سكر، وذلك حفاظا على الصحة من أى مخاطر.

وفى شهر رمضان المبارك تكثر المشروبات العشبية الرمضانية مثل عصير الدوم والخروب والعرقسوس والكركدية وجميعها مشروبات طبيعية ولذيذة ولها قيمة غذائية عالية، ولكن يجب تحضيرها بنسبة قليلة من السكر للاستفادة منها.

العصير البودرة

ويجب العلم أنه يفضل الاقلال من العصائر بشكل عام فى شهر رمضان المبارك حفاظا على الوزن، لأن جميع العصائر تحتوى على نسبة عالية من السكر ما يسبب زيادة الوزن وضعف المناعة وارتفاع نسبة السكر بالدم لذا يجب الحذر حفاظا على الصحة.

نصائح لإفطار صحى

يجب الإفطار على التمر واللبن أو الماء ثم تناول طبق شوربة دافئ، ثم تأدية صلاة المغرب وبعدها يتم تناول طعام الإفطار ويجب أن يكون صحيا بعيدا عن المسبكات والمقليات، ثم تأدية صلاة التراويح، وبعدها يفضل ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة ومسموح بتناول قطعة صغيرة من الحلوى بعدها، مع ضرورة تناول كوب ماء كل ساعة خلال فترة الإفطار، أما السحور يجب أن يحتوى على طبق سلطة وفول وبيض مسلوق وجبن قريش وخبز أسمر وزبادى مع كوب قمر الدين أو لبن حليب، وذلك لراحة المعدة وعدم الشعور بالجوع والعطش طوال فترة الصيام.

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