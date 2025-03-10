استشاري تغذية علاجية يحذر من الإفطار على العصائر لهذا السبب

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الإفطار في رمضان يجب أن يبدأ بتناول تمرة أو ثلاثة تمرات، لأن التمر يحتوي على نسبة سكر لا ترفع السكر في الجسم، ويحتوي على الأملاح المعدنية والصوديوم، ومن الممكن وضع اللبن على التمر، ولكن يجب الابتعاد عن تناول اللبن عند وجود حساسية من اللبن.

استشاري تغذية يكشف عن أفضل طريقة للإفطار في رمضان

وأضاف، أن كسر الصيام يكون بتناول التمر بكمية قليلة أمر مهم، موضحًا أن البلح يحتوي على مادة تساعد على خفض الوزن بصورة مُماثلة لحقن التخسيس، ولذلك هناك ضرورة لتناول البلح والذهاب إلى صلاة المغرب، ومن ثم تناول الطعام بعد 20 دقيقة، لأن الجسم يشعر بنوع من الشبع بصورة ما بعد تناول البلح.

استهلاك المصريين في رمضان

وأوضح أن هناك تقريرًا تحدث عن أن الطعام الذي تستهلكه مصر في شهر رمضان تستهلكه إحدى الدول المجاورة في عام، مشيرًا إلى أن الشعب المصري كريم، ويقوم بإعداد الكثير من أنواع الطعام، خاصة في أوقات العزومات، رغم أن هذا الطعام يُلقى في الشارع.

سبب الخمول بعد الإفطار في رمضان

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “مساحة حرة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان بقناة “الشمس”، أن الإنسان يجب أن يبتعد عن الطعام المصنع، لأنه غير مفيد، معقبًا: "مفيش حد أشطر من ربنا، وعلينا أن نتناول الطعام الطبيعي غير المصنع".

وأضاف، أن الإنسان عليه أن يتناول السلطة بصورة مضاعفة للنشويات خاصة في شهر رمضان، معقبًا: "عايز تاكل طبق رز كل، بس بجانبه طبقين سلطة".

وأوضح أن هناك ضرورة للتوقف عند تناول الطعام عند الشعور بأول درجة من الملء، لأن المعدة تكره فكرة الامتلاء بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن البعض يتناول الطعام بكثرة، وهذا يؤدي إلى ذهاب الدم بصورة كبيرة إلى المعدة لهضم الطعام، وبالتالي ينخفض الأوكسجين الذي سيذهب إلى المخ والرغبة في النوم.





ولفت إلى أن تناول المشروبات التي تحتوي على سكر بكثرة أو حلويات يؤدي إلى حدوث حالة من الصدمة للجسم، وبالتالي يرتفع السكر، وفي هذه الحالة يقوم البنكرياس بإنتاج كمية كبيرة من الأنسولين، مما يؤدي إلى حالة من الهبوط.

وأضاف أن الإنسان عليه أن يتناول البروتين والنشويات والسلطة، ولكن بكميات ليست كبيرة، وبعد الانتهاء من الطعام لا يجب تناول الحلويات بصورة مباشرة، موضحًا أن تناول الحلويات يجب أن يكون بعض صلاة التراويح.

وأوضح أن أشهر نوع شوكولاتة مكتوب عليه خام وصحي، ومرفوع عليه الآن كمية كبيرة من القواضي في الولايات المتحدة، لأن هذه الشوكولاتة مكتوب عليها صحي، وهي غير صحية، ولذلك الكثير من الشركات لا تكتب كلمة صحي على المنتجات، لأن هذا قد يؤدي إلى دفع المزيد من الغرامات.

استشاري تغذية يكشف عن التوقيت المثالي للسحور

وأوضح، أن السحور وجبة مهمة، ولكن لا يجب تناول الطعام والنوم بصورة مباشرة، معقبًا: "حاول تاكل قبل النوم بساعتين عشان تعرف تنام".

وأضاف، أن السحور يتدرج من شخص لآخر على حسب الصحة، ويتدرج من أول تناول الفاكهة والزبادي، والموز والزبادي، والفول والسلطة، والبيض والسلطة، وتناول رغيف مع سلطة مع زبادي، موضحًا أن عدم تناول السحور سيؤدي إلى حالة من الإرهاق طوال اليوم.

وأوضح أن وضع الكركم بمفرده على الطعام يؤدي إلى قتل البكتيريا الضارة، وزيادة البكتريا النافعة، أما وضع الفلفل الأسود مع الكركم فهذا يزيد من سرعة امتصاصه، وهذا يُساهم في فقدان القيمة الغذائية للكركم.

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