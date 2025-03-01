السبت 01 مارس 2025
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فوائد عصير قمر الدين على الإفطار في رمضان

فوائد قمر الدين،
فوائد قمر الدين، فيتو

يتصدر قمر الدين قائمة المشروبات الرمضانية التي لا غنى عنها على مائدة الإفطار، ليس فقط لمذاقه الحلو والمنعش، بل لما يحمله من فوائد صحية جمة تعود على الصائم بالنفع بعد ساعات طويلة من الصيام.

فوائد قمر الدين على الإفطار

طاقة متجددة وترطيب فوري

يعد قمر الدين مصدرًا غنيًا بالسكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة بعد يوم طويل من الصيام، كما أنه يساعد على تعويض السوائل المفقودة، مما يمنع الجفاف ويحافظ على رطوبة الجسم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

صحة الجهاز الهضمي في رمضان

يساهم قمر الدين بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية في تحسين عملية الهضم وتخفيف الإمساك، وهي مشكلة شائعة خلال شهر رمضان، كما أنه يساعد على تهدئة المعدة وتخفيف الشعور بالانتفاخ.

فيتامينات ومعادن تعزز المناعة

يحتوي قمر الدين على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الهامة، مثل فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم والحديد، والتي تعزز صحة الجسم وتقوي المناعة، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لمواجهة التحديات الصحية خلال شهر رمضان.

حماية للقلب وتهدئة للأعصاب

تشير الدراسات إلى أن قمر الدين يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يحمي القلب من الأمراض، كما أنه يساعد على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر والقلق، مما يجعله مشروبًا مثاليًا بعد يوم طويل من الصيام.

نصائح لتحضير وتناول قمر الدين بطريقة صحية

ينصح بتحضير قمر الدين في المنزل باستخدام المشمش المجفف الطبيعي، وتجنب الأنواع التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف.

يمكن إضافة بعض المكسرات أو الفواكه المجففة إلى قمر الدين لزيادة قيمته الغذائية.

يمكن تناول قمر الدين باردًا أو دافئًا حسب الرغبة.

يجب الاعتدال في تناول قمر الدين كجزء من نظام غذائي متوازن خلال شهر رمضان.

قمر الدين ليس مجرد مشروب رمضاني تقليدي، بل هو كنز من الفوائد الصحية التي تعود على الصائم بالنفع، مما يجعله إضافة قيمة إلى مائدة الإفطار.

طريقة عمل لفائف قمر الدين بالمنزل

وتقدم الشيف ريمو طريقة عمل لفائف قمر الدين في البيت، بدلا من شراءها جاهزة، للتوفير في الميزانية

مكونات قمر الدين

كيلو مشمش منزوع النوى

كوب سكر

نصف كوب ماء

طريقة عمل لفائف قمر الدين

امزجي المشمش مع السكر والماء، وضعي الخليط على النار واتركيه ليغلى على النار حتى ينضج المشمش نضجا تاما ويصبح طريا، وغير متماسك.

قومي بخلطه بمحضر الطعام، ثم صفيه بواسطة مصفاه

وهنا لديكم خيارين:

إما ان يقسم فى أكياس ويحفظ فى الفريزر لحين الاستعمال كعصير أو مهلبيه قمر الدين (مشمشيه ).

أو أن يفرد على سطح مدهون بزيت، ويترك حوالى 4 أو 5 أيام حتى يجف ويصبح لفائف قمر الدين، وأنا شخصيا افضل الاختيار الأول.

بالنهاية الاختيار لك حسب رغبتك.

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