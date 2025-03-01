فوائد عصير قمر الدين على الإفطار في رمضان
يتصدر قمر الدين قائمة المشروبات الرمضانية التي لا غنى عنها على مائدة الإفطار، ليس فقط لمذاقه الحلو والمنعش، بل لما يحمله من فوائد صحية جمة تعود على الصائم بالنفع بعد ساعات طويلة من الصيام.
فوائد قمر الدين على الإفطار
طاقة متجددة وترطيب فوري
يعد قمر الدين مصدرًا غنيًا بالسكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة بعد يوم طويل من الصيام، كما أنه يساعد على تعويض السوائل المفقودة، مما يمنع الجفاف ويحافظ على رطوبة الجسم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.
صحة الجهاز الهضمي في رمضان
يساهم قمر الدين بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية في تحسين عملية الهضم وتخفيف الإمساك، وهي مشكلة شائعة خلال شهر رمضان، كما أنه يساعد على تهدئة المعدة وتخفيف الشعور بالانتفاخ.
فيتامينات ومعادن تعزز المناعة
يحتوي قمر الدين على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الهامة، مثل فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم والحديد، والتي تعزز صحة الجسم وتقوي المناعة، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لمواجهة التحديات الصحية خلال شهر رمضان.
حماية للقلب وتهدئة للأعصاب
تشير الدراسات إلى أن قمر الدين يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يحمي القلب من الأمراض، كما أنه يساعد على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر والقلق، مما يجعله مشروبًا مثاليًا بعد يوم طويل من الصيام.
نصائح لتحضير وتناول قمر الدين بطريقة صحية
ينصح بتحضير قمر الدين في المنزل باستخدام المشمش المجفف الطبيعي، وتجنب الأنواع التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف.
يمكن إضافة بعض المكسرات أو الفواكه المجففة إلى قمر الدين لزيادة قيمته الغذائية.
يمكن تناول قمر الدين باردًا أو دافئًا حسب الرغبة.
يجب الاعتدال في تناول قمر الدين كجزء من نظام غذائي متوازن خلال شهر رمضان.
قمر الدين ليس مجرد مشروب رمضاني تقليدي، بل هو كنز من الفوائد الصحية التي تعود على الصائم بالنفع، مما يجعله إضافة قيمة إلى مائدة الإفطار.
طريقة عمل لفائف قمر الدين بالمنزل
وتقدم الشيف ريمو طريقة عمل لفائف قمر الدين في البيت، بدلا من شراءها جاهزة، للتوفير في الميزانية
مكونات قمر الدين
كيلو مشمش منزوع النوى
كوب سكر
نصف كوب ماء
طريقة عمل لفائف قمر الدين
امزجي المشمش مع السكر والماء، وضعي الخليط على النار واتركيه ليغلى على النار حتى ينضج المشمش نضجا تاما ويصبح طريا، وغير متماسك.
قومي بخلطه بمحضر الطعام، ثم صفيه بواسطة مصفاه
وهنا لديكم خيارين:
إما ان يقسم فى أكياس ويحفظ فى الفريزر لحين الاستعمال كعصير أو مهلبيه قمر الدين (مشمشيه ).
أو أن يفرد على سطح مدهون بزيت، ويترك حوالى 4 أو 5 أيام حتى يجف ويصبح لفائف قمر الدين، وأنا شخصيا افضل الاختيار الأول.
بالنهاية الاختيار لك حسب رغبتك.
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