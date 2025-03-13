نصائح فعالة من القومي للبحوث لتعزيز التركيز والتحصيل الدراسي أثناء الصيام

يمثل شهر رمضان تحديًا للطلاب في المدارس والجامعات، حيث يتطلب الجمع بين الصيام والتحصيل الدراسي طاقة وتركيزًا عاليين، ومع ذلك، يمكن للطلاب التغلب على هذه التحديات من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتنظيم أوقات الدراسة بشكل فعال.

أهمية وجبة السحور لزيادة التركيز والطاقة

وتقول الدكتورة رانيا أحمد بسيوني باحث بقسم التغذية بالمركز القومي للبحوث إن السحور يعد من الوجبات الأساسية التي تساعد الطلاب على الصيام دون الشعور بالإرهاق.

ونصحت بتناول السحور قبل الفجر مباشرة لتقليل مدة الصيام، مع التركيز على البروتينات مثل البيض والفول، ومنتجات الألبان مثل الزبادي والجبن القريش، لافتة إلى أن تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز البلدي والبليلة، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم.

كيفية تناول الإفطار لتعزيز التركيز

ولضمان هضم صحي وسلس، أشارت باحث التغذية بالقومي للبحوث أنه يُفضل بدء الإفطار بالتمر أو العصائر الطبيعية منخفضة السكر، يليها طبق من الشوربة الدافئة، ونصحت بتقسيم الوجبة الرئيسية إلى جزأين: جزء بعد صلاة المغرب، والآخر بعد التراويح، مع الحرص على تناول البروتينات، النشويات، الدهون الصحية، والخضروات لضمان الحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة.

أهمية الأطعمة الصحية لتعزيز الأداء الدراسي

وأكدت بسيوني أن الطلاب يحتاجون إلى تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات سواء الحيوانية (مثل اللحوم، الدواجن، الأسماك، والبيض) أو النباتية (مثل العدس، الفول، اللوبيا، والفاصوليا البيضاء)، لدعم صحة العضلات والدماغ، كما تعد الأسماك والمكسرات مصدرًا غنيًا بالأوميجا 3 التي تساعد في تحسين التركيز والتحصيل الدراسي.

تقليل الحلويات والمشروبات السكرية

وحذرت من الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات الرمضانية الغنية بالسكريات إذ يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والشعور بالعطش، لذا يُفضل استبدالها بالفواكه الطازجة أو العصائر الطبيعية.

شرب الماء وأهميته خلال رمضان

وأشارت إلى أهمية الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور أمر ضروري للحفاظ على النشاط والتركيز، كما أنه يجب تجنب شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة، حيث قد يؤدي ذلك إلى اضطراب توازن الإلكتروليتات في الجسم.

تجنب المشروبات المنبهة بعد السحور

ونصحت بسيوني بتجنب القهوة والشاي بعد السحور، لاحتوائهما على الكافيين الذي يزيد من فقدان السوائل ويؤدي إلى الشعور بالعطش أثناء النهار.

مراقبة الحالة الصحية للطلاب

وشددت على أنه يجب أن يكون أولياء الأمور على دراية بأي علامات تشير إلى انخفاض مستويات السكر أو الإصابة بالجفاف لدى أبنائهم، وفي هذه الحالات يُفضل الإفطار لتجنب أي مخاطر صحية، كما يجب استشارة الطبيب المختص للأطفال المصابين بالسكري قبل الصيام، بالإضافة إلى استغلال الشهر الكريم كفرصة لتنظيم النظام الغذائي للأطفال الذين يعانون من السمنة.

أفضل أوقات الدراسة خلال شهر رمضان

ولفتت إلى أنه يُفضل تخصيص الأوقات التي يكون فيها العقل أكثر نشاطًا للدراسة، مثل بعد السحور أو بعد الفجر، وأيضًا بعد الإفطار بساعتين، ويجب تجنب الدراسة في أوقات متأخرة من الليل لتفادي الإرهاق، كما يُنصح بتنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ لضمان التركيز وتحقيق أفضل أداء دراسي.

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