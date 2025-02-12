العرقسوس والتمر هندي والسوبيا أبرز العصائر التقليدية برمضان.. طرق وأسرار تحضيرها في البيت بأقل تكلفة وأعلى جودة.. ونستعرض متوسط أسعار أبرز مشروبات الشهر الفضيل بالسيدة زينب

مع حلول شهر رمضان المبارك، يتوافد المصريون على الأسواق لشراء مشروبات رمضان الشهيرة التي تُكمل مائدة الإفطار وتمنح الصائمين الانتعاش بعد يوم طويل من الصيام.

تظل العصائر التقليدية جزءًا أساسيًا من التراث الرمضاني، حيث يرتبط تناولها بأجواء الشهر الفضيل، وتعد محط أنظار الجميع لما تتمتع به من فوائد صحية متميزة وطعم لذيذ.

ومن أشهر محلات العصير التي يتوافد اليها الناس من كل مكان معصرة التوحيد بالسيدة زينب، وهي الأشهر بالسيدة وتزداد شهرتها بسبب السوبيا الثقيلة.

وفي حوار خاص لفيتو مع الشيخ هاني لنتعرف على طريقة صناعة عصير رمضاني لذيذ ومفيد وكذلك نستعرض أسعار العصائر هذا العام.

من أبرز العصائر التي يحرص المصريون على تناولها في رمضان هي العرقسوس، التمر هندي، السوبيا، والخروب، بالإضافة إلى مجموعة من العصائر الأخرى مثل المانجو، الفراولة، الكانتلوب، والكركديه.

ويمثل هذا التنوع في العصائر تلبية لذوق الصائمين الذين يسعون إلى الحصول على انتعاش وحيوية بعد ساعات من الامتناع عن الطعام والشراب.

فوائد العصائر الرمضانية للصائمين

العرقسوس:

يعد عصير العرقسوس من أشهر المشروبات الرمضانية التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر خصوصا مع الاجيال المتقدمة في العمر وهو غير محبوب للأجيال الصغيرة.

يتميز هذا العصير بمذاقه الغريب وفوائده الصحية العديدة. فهو يساعد على تحسين الهضم، ويعمل كمطهر للجهاز الهضمي، ويعزز من قدرة الجسم على التخلص من السموم.

كما يُعرف بقدرته على تقليل الشعور بالعطش خلال النهار، ويعمل على تجديد مستويات الطاقة في الجسم كما انه جيد جدا لمرضى ضغط الدم. سعر لتر العرقسوس هذا العام يظل ثابتًا عند 15 جنيهًا.

التمر هندي:

يعتبر التمر هندي من العصائر التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات، مما يجعله من المشروبات المفيدة للصائم. يعمل التمر هندي على تحسين عملية الهضم، ويُعد من المشروبات المنعشة التي تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم في خفض مستوى الكوليسترول في الدم ويحسن صحة القلب. سعر لتر التمر هندي لهذا العام هو 35 جنيهًا.

السوبيا:

السوبيا من المشروبات التي تحمل مذاقًا محببًا للكثيرين في رمضان، حيث يتميز بطعمه الحلو المائل للبياض، وتُعد من العصائر الطبيعية التي تحتوي على قيمة غذائية عالية. السوبيا تساهم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي، وتعمل على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة بسبب الصيام. سعر السوبيا أيضًا ثابت عند 35 جنيهًا للتر.

الخروب:

يعد عصير الخروب من العصائر المفضلة في رمضان نظرًا لمذاقه المميز وفوائده الصحية. يُساعد الخروب في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، مما يساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي. كما أنه يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم ويعمل على تخفيض مستوى الكوليسترول. مثل باقي العصائر، يباع الخروب بسعر 35 جنيهًا للتر.

عصائر أخرى:

المانجو: عصير المانجو من العصائر الصيفية التي تُسهم في ترطيب الجسم بشكل كبير، كما أنها غنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين C الذي يعزز من قدرة الجهاز المناعي. سعر لتر عصير المانجو في رمضان هذا العام يُتداول بنفس السعر المعتاد.

الفراولة: عصير الفراولة يُعد من العصائر المنعشة التي تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، فضلًا عن فوائده في تحسين صحة البشرة والحفاظ على شبابها. تحتوي الفراولة على الكثير من الألياف التي تعزز من عملية الهضم.

الكانتلوب: عصير الكانتلوب من العصائر التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والفيتامينات الضرورية لصحة الصائمين، فهو يعمل على ترطيب الجسم ويُعد خيارًا مثاليًا للصائمين الذين يعانون من العطش.

الكركديه: الكركديه من العصائر الرمضانية التي لا تخلو منها مائدة الإفطار، فهو يساعد في خفض ضغط الدم، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

أسعار ثابتة وسعر مناسب للجميع

ورغم تزايد الأسعار في معظم المنتجات الغذائية هذا العام، تبقى أسعار العصائر الرمضانية ثابتة كما كانت في السنة السابقة، حيث تتراوح أسعار العصائر الرئيسية في الأسواق كالآتي:

العرقسوس: 15 جنيهًا للتر

التمر هندي، السوبيا، والخروب: 35 جنيهًا للتر

إضافة إلى ذلك، تتوافر عصائر أخرى مثل المانجو والفراولة والكانتلوب والكركديه بأسعار متقاربة وفقًا للموسم والطلب، مما يجعلها خيارات مفضلة للأسر المصرية طوال الشهر الكريم.

عصائر رمضان هذا العام تظل رمزًا للانتعاش والراحة في أجواء الصيام، ومع توفرها بأسعار معتدلة ومتنوعة، تبقى هذه العصائر الخيار الأمثل لصائمين يبحثون عن التوازن بين التقاليد والفوائد الصحية.

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