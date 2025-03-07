«محلات العصائر في رمضان.. مشروبات على كل شكل ولون».. التمر الهندي والسوبيا والمانجو والعناب الأكثر طلبًا.. الأسعار تبدأ من 25 جنيهًا.. والفواكه الطبيعية «بالقائمة» (فيديو وصور)

مع حلول شهر رمضان المبارك، تزداد حركة النشاط في محلات العصائر، خاصة في الأحياء القديمة مثل الدرب الأحمر، حيث تعد العصائر الطازجة جزءًا أساسيًا من مائدة الإفطار، ومن بين هذه المحلات، يبرز محل كأحد المتاجر التي تحظى بشعبية واسعة بين أهالي المنطقة.

تجهيزات مكثفة لاستقبال الشهر الكريم

داخل المحل، يبدأ العاملون منذ ساعات الصباح الأولى في تحضير المستلزمات الأساسية لصناعة العصائر الطازجة التي يُقبل عليها الزبائن بكثافة خلال رمضان.

ويقول حسام، أحد العاملين في المحل منذ أكثر من 10 سنوات: "رمضان له استعدادات خاصة، فنقوم بتخزين السكر بكميات كبيرة، لأنه المكون الأساسي لكل العصائر، كما نجهز التمر والسوبيا بكميات وفيرة لتلبية الطلب المرتفع."

ويضيف حسام: "نبدأ بشراء الفواكه بكميات مضاعفة، مثل المانجو والفراولة والجوافة، حيث يتم تخزينها وتجهيزها مسبقًا حتى تكون جاهزة للعصر والتعبئة. أيضًا، نعتمد على تخزين التمر بكميات كافية لإعداد مشروب التمر الهندي الشهير، بالإضافة إلى تحضير مشروبات أخرى مثل السوبيا، العرقسوس، والخروب."

كما أشار حسام إلى أهمية اختيار الفواكه الطازجة بعناية لضمان جودة المنتجات النهائية. فالمحل يتعاون مع عدد من الموردين لضمان الحصول على أفضل أنواع الفواكه الموسمية. "نقوم بتخزين الفواكه في درجات حرارة مناسبة للحفاظ على نكهتها الطازجة، ونحرص على تنظيفها جيدًا قبل العصر، لضمان تقديم مشروبات صحية لزبائننا."

أسعار ثابتة رغم الظروف الاقتصادية

في ظل ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق، يؤكد حسام أن المحل حرص على عدم زيادة الأسعار هذا العام، مراعاةً للظروف الاقتصادية ولخصوصية الشهر الكريم. يقول: "نعرف أن الناس تعتمد على العصائر والمشروبات الباردة في رمضان، ولذلك قررنا تثبيت الأسعار قدر الإمكان حتى يتمكن الجميع من الشراء والاستمتاع بمشروباتهم المفضلة."

ويتابع: "سعر لتر السوبيا يبلغ 35 جنيهًا، ولتر ونصف بسعر 50 جنيهًا، بينما يتراوح سعر لتر عصير المانجو بين 50 و80 جنيهًا، حسب الجودة. أما مشروب التمر فيُباع بسعر 30 و40 جنيهًا، والعرقسوس بسعر 25 و30 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الخروب والدوم والعناب بين 35 و50 جنيهًا."

أكثر المشروبات طلبًا في رمضان

عند سؤاله عن أكثر المشروبات التي تلقى رواجًا بين الزبائن في رمضان، أشار حسام إلى أن التمر والسوبيا هما الأكثر طلبًا، يليهما عصير القصب الذي يظل خيارًا مفضلًا لدى الكثيرين نظرًا لفوائده الصحية وسعره المناسب. كما أوضح أن مشروبات العرقسوس والخروب والدوم تحظى أيضًا بشعبية، خاصة لدى كبار السن الذين يفضلون المشروبات التقليدية.

ويضيف حسام أن هناك طلبًا متزايدًا على تعبئة المشروبات في زجاجات محكمة الإغلاق، حيث يفضل العديد من الزبائن شراء العصائر بكميات تكفي لأيام عدة، مما يوفر عليهم عناء الخروج يوميًا لشرائها. "نحرص على توفير زجاجات بأحجام مختلفة تناسب احتياجات الزبائن، ونقدم عروضًا خاصة على الكميات الكبيرة خلال شهر رمضان."

نصيحة لتجنب الزحام

مع ازدياد الإقبال على المحلات في وقت الإفطار، ينصح حسام الزبائن بالحضور مبكرًا لتجنب التزاحم والاستعجال. يقول: "من الأفضل أن يأتي الزبائن قبل موعد الإفطار بوقت كافٍ حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجونه دون ضغط أو استعجال، خصوصًا أن الإقبال يكون في ذروته في الساعة الأخيرة قبل المغرب."

وأضاف حسام أن المحل يعمل على تنظيم الصفوف وتوفير موظفين إضافيين خلال أوقات الذروة لضمان سرعة الخدمة وتسهيل عملية الشراء. "نحاول تقديم الخدمة بأفضل شكل ممكن حتى لا ينتظر الزبائن وقتًا طويلًا، ونعمل على تحسين تجربة الشراء باستمرار."

عبق رمضان في شوارع الدرب الأحمر

لا تقتصر أجواء رمضان في الدرب الأحمر على حركة البيع والشراء فقط، بل تمتد إلى روح الشهر الكريم التي تملأ الشوارع. فالمحال تتزين بالفوانيس والزينة الرمضانية، بينما تنبعث روائح العصائر الطازجة لتملأ الأجواء، موقظة مشاعر البهجة في نفوس الأهالي والزوار.

تنتشر أيضًا موائد الرحمن في الحارات والأزقة، حيث يجتمع الصائمون على مائدة واحدة، وتتعالى أصوات الدعوات والتهنئات بقدوم الشهر الفضيل. كما يزداد توافد الزبائن إلى محلات الحلويات والمخابز التي تقدم الكنافة والقطايف والمخبوزات التقليدية، مما يجعل شوارع الدرب الأحمر نابضة بالحياة طوال الشهر الكريم.

تأثير رمضان على مبيعات العصائر

يؤكد حسام أن مبيعات العصائر خلال شهر رمضان تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بباقي أشهر السنة، حيث يعتمد الكثيرون على هذه المشروبات لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء الصيام. "نلاحظ زيادة في الطلب على العصائر الطازجة، وخاصة العصائر الطبيعية التي لا تحتوي على إضافات صناعية، حيث يفضلها الكثير من الزبائن الذين يبحثون عن خيارات صحية ومغذية."

ويشير حسام إلى أن العصائر المثلجة تحظى أيضًا بشعبية كبيرة، حيث يفضل العديد من الزبائن تخزينها في الثلاجة وتقديمها باردة على الإفطار. "نحرص على تقديم خيارات متنوعة تناسب جميع الأذواق، ونوفر لزبائننا إمكانية تخصيص العصائر حسب رغبتهم، سواء بإضافة السكر أو تقليل نسبة الحلاوة."

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