طريقة عمل عصير الأفوكادو بالخضراوات، لصحتك وجمالك

طريقة عمل عصير الأفوكادو، من طرق العصائر الشهيرة، وأصبحت "تريند"، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الجميع كبارا وصغارا يبحثون عن طريقة عمل عصير الافوكادو.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل عصير الافوكادو، بالخضروات



عصير الافوكادو

مكونات عمل عصير الأفوكادو

1 ثمرة أفوكادو ناضجة

1 كوب (236 مل) حليب بارد، أي نوع

1 ملعقة كبيرة (15 جم) سكر أو عسل أو بديل السكر (إذا رغبت في ذلك)

عصير فيجي أفوكادو

1 ثمرة أفوكادو ناضجة

1/2 أناناس كبير، مقطّع إلى مكعبات

1 كمثرى

6 أوراق كرنب أو سلق

1 كوب زهور البروكلي

1 حفنة سبانخ

1 خيار كبير

4 أعواد كرفس

1 بوصة (2.5 سم) قطعة من الزنجبيل

(احذف أو أضف أي مكونات حسب الرغبة ؛ قائمة المكونات هذه تكفي 2-4 أشخاص.)

خطوات تحضير عصير الافوكادو



نقطع الأفوكادو ونستخرج اللب.

لتقطيع الأفوكادو بسهولة:

خذ السكين واقطع الأفوكادو إلى نصفين عموديًا.

قم بتدوير الجانبين عن بعضهما البعض، لتظهر البذرة بالداخل.

بملعقة أو سكين، قم بإزالة البذرة.

أمسك بالملعقة واستخرج كل ما بداخلها.

ضعي لب الأفوكادو (وأي فواكه أو خضروات أخرى) في الخلاط. إذا كنت تستخدم السكر أو العسل، فأضفه أيضًا.

اخلط المكونات جيدا.

أضف الحليب، شيئًا فشيئًا. بالتدريج، حتى يمكنك التحكم في سمك مشروبك.

يمكنك الآن الاستمتاع بأقوى مشروب صيفي، وتزيينه بما تود وتفضل من الإضافات، سواء بشرائح الليمون أو الأناناس، أو الصوصات المختلفة، مع قطع الثلج.

كما يمكنك إضافة الكريمة المخفوقة.

أهم فوائد الافوكادو لصحة الجسم

عصير الأفوكادو



يعد الافوكادو من الفواكه عالية القيمة الغذائية، وهو ما أكدته الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



سنتناول في هذا التقرير فوائد الأفوكادو المختلفة، التي تشمل تعزيز صحة القلب، دعم البشرة والشعر، وتحسين الهضم وغيرها.

1. تعزيز صحة القلب

يُعتبر الأفوكادو مصدرًا غنيًا بالدهون الصحية، خاصة الدهون الأحادية غير المشبعة مثل حمض الأوليك. هذه الدهون تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. كما يحتوي الأفوكادو على البوتاسيوم الذي يلعب دورًا هامًا في تنظيم ضغط الدم.

2. غني بالفيتامينات والمعادن

الأفوكادو يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامين C، وفيتامين E، وفيتامين K، وفيتامين B6، وحمض الفوليك. هذه العناصر الغذائية تساهم في تعزيز مناعة الجسم، دعم وظائف الدماغ، والمساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

3. تحسين عملية الهضم

الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي. الألياف تُساعد في تحسين حركة الأمعاء، تقليل الإمساك، وتحسين صحة القولون. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الألياف على إبطاء عملية امتصاص السكر في الدم، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر ضمن المعدلات الطبيعية.

4. دعم صحة البشرة والشعر

بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة والدهون الصحية، يُعتبر الأفوكادو غذاءً رائعًا للبشرة والشعر. فيتامين E الموجود في الأفوكادو يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من التلف الناتج عن العوامل البيئية. كما يساعد على تحسين مرونة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.

بالنسبة للشعر، يمكن استخدام الأفوكادو كمكون طبيعي في الأقنعة المغذية التي تمنح الشعر ترطيبًا ونعومة.



5. تعزيز صحة العين

يحتوي الأفوكادو على مضادات أكسدة مهمة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تلعب دورًا كبيرًا في حماية العين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

6. تعزيز امتصاص العناصر الغذائية

الأفوكادو يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى، خاصة الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامينات A، D، E، وK. إضافة الأفوكادو إلى الوجبات يُعزز الاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة الأخرى.

7. دعم فقدان الوزن

على الرغم من أن الأفوكادو يحتوي على سعرات حرارية نسبيًا، إلا أنه يُعتبر طعامًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون إلى فقدان الوزن. الدهون الصحية والألياف في الأفوكادو تمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من تناول الطعام بكميات كبيرة.

8. تحسين صحة العظام

بفضل محتواه من فيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم، يلعب الأفوكادو دورًا في دعم صحة العظام والحفاظ على كثافتها. هذه العناصر ضرورية لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

9. مناسب للأشخاص المصابين بالسكري

يُعتبر الأفوكادو خيارًا غذائيًا مناسبًا لمرضى السكري لأنه يحتوي على كربوهيدرات قليلة وله تأثير طفيف على مستويات السكر في الدم.

