أخبار الحوادث اليوم: عضو بالنادي الأهلي يحرر محضرا ضد عمرو السولية.. استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه في سب محمود الخطيب.. ومقتل أخطر تاجر مخدرات بسفاجا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

عضو بالنادي الأهلي يحرر محضرا ضد عمرو السولية بتهمة السب والاعتداء

حرر عضو بالنادي الأهلي محضرا بقسم شرطة ثالث مدينة نصر، ضد عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، يتهمه فيه بسبه ومحاولة الاعتداء عليه داخل فرع نادى الأهلي بمدينة نصر عقب انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك.

8 مايو استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه في سب محمود الخطيب

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، 8 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر في سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض سيدة أمام أطفالها بالعمرانية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في اتهامه بهتك عرض سيدة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة العمرانية.



طفل يفقد عينه في البساتين بسبب الألعاب النارية

أصيب طفل بعاهة مستديمة أفقدته عينه بشكل كامل جراء الألعاب النارية أثناء لهوه في الشارع بمنطقة البساتين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.



مصرع طفلين في حريق شقة بالبدرشين

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة البدرشين، مما أسفر عن مصرع طفلين وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط شاب شرع في قتل شقيقه داخل مسجد بالمعصرة

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة من جهودها لضبط شاب شرع فى قتل شقيقه بعدما تعدى عليه بماسورة حديدية مما أسفر عن إصابته في منطقة المعصرة.

اتهام أب يعتدي على ابنته جسديا بحلوان

تحقق النيابة العامة فى بلاغ تقدمت به سيدة إلى الأجهزة الامنية بالقاهرة، تتهم فيه زوجها بالاعتداء على ابنتهما البالغة من العمر 16 عاما، مستغلا غياب الأم خارج المنزل.

أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثتي عاملين داخل مخزن بمنشأة ناصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في حل لغز العثور على جثتي عاملين داخل مخزن بمنطقة منشأة ناصر، حيث تبين أن زميلهما رش مبيدًا للفئران داخل المخزن، ولم ينتبه لوجود الطعام وعندما حضر الشابان تناولا السحور وتوفيا في الحال.



في نهار رمضان، فتاة تتهم والدها بالتعدي عليها جسديا بالمطرية

حررت فتاة في العقد الثاني من عمرها محضرًا بقسم شرطة المطرية اتهمت فيه والدها بالتعدي عليها جسديا وهتك عرضها بنها رمضان داخل شقتهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.



أمن القاهرة يحل لغز العثور على أشلاء جثة عامل بالسيدة زينب

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى حل لغز العثور على أشلاء جثة شخص داخل شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب، حيث تبين أن الجثة لعامل أربعيني توفى وفاة طبيعية نتيجة إصابته بمرض السكر، ونتيجة لجوع الكلب قام بنهش جسده.



سقوط تشكيل عصابى للنصب وبيع المشغولات الذهبية لمحال الصاغة بعيار أقل

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة ، فى ضبط تشكيل عصابى للنصب وبيع المشغولات الذهبية لمحال الصاغة بعيار أقل بمنطقة الأميرية.



مقتل أخطر تاجر مخدرات فى سفاجا عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

لقى أخطر تاجر مخدرات مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسفاجا، والذى يعد من أكبر جالبى ومهربى المواد المخدرة.

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