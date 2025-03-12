أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثتي عاملين داخل مخزن بمنشأة ناصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في حل لغز العثور على جثتي عاملين داخل مخزن بمنطقة منشأة ناصر، حيث تبين أن زميلهما رش مبيدًا للفئران داخل المخزن، ولم ينتبه لوجود الطعام وعندما حضر الشابان تناولا السحور وتوفيا في الحال.



العثور على جثتي عاملين بمنشأة ناصر

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين لعاملين داخل مخزن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثتين لعاملين أعمارهما 16 و18 سنة، ومقيمان بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين بالمخزن وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات التحريات تبين أن زميلهم الثالث الذى يبلغ من العمر 15 سنة، قام برش مبيد للفئران داخل المخزن بعد صلاة التراويح ولم ينتبه لوجود طعام السحور، وعندما حضر العاملين تناولا السحور وتوفيا فى الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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