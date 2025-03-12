الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

مقتل أخطر تاجر مخدرات فى سفاجا عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة 

المضبوطات
المضبوطات

لقى  أخطر تاجر مخدرات مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسفاجا،  والذى يعد من أكبر جالبى ومهربى المواد المخدرة.

بقيمة 30 مليون جنيه..مقتل أخطر تاجر مخدرات فى سفاجا عقب تبادل لاطلاق النيران مع الشرطة <br> 
بقيمة 30 مليون جنيه..مقتل أخطر تاجر مخدرات فى سفاجا عقب تبادل لاطلاق النيران مع الشرطة 
 

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة محاولة (أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة "يعد من أكبر جالبى ومهربى المواد المخدرة" – هارب من حكم بالسجن المؤبد فى جناية "مخدرات") جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه.. وتم ضبط (50 كيلو جرام لمخدر الآيس – بندقية آلية – طبنجة)، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 30 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من القائمين على جلب والإتجار بالمواد المخدرة والهاربين من الأحكام الجنائية.

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قطاع مكافحة المخدرات قطاع الأمن المركزي مكافحة المخدرات والأسلحة وزارة الداخلية الأمن المركزى اطلاق الاعيرة النارية

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