المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض سيدة أمام أطفالها بالعمرانية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في اتهامه بهتك عرض سيدة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة العمرانية.

عاطل يهتك عرض سيدة في العمرانيه

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سيدة تتهم فيه عاطلا بالتحرش اللفظي بها أثناء سيرها برفقة طفليها في الشارع، قبل أن يعترض طريقها ويهتك عرضها بلمس مناطق حساسة من جسدها بالقوة أمام أطفالها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها سالف الذكر.

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