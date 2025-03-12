طفل يفقد عينه في البساتين بسبب الألعاب النارية

أصيب طفل بعاهة مستديمة أفقدته عينه بشكل كامل جراء الألعاب النارية أثناء لهوه في الشارع بمنطقة البساتين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

طفل يفقد عينه بالبساتين

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بإصابة طفل في عينه جراء إطلاق الألعاب النارية في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة طفل في عينه بعاهة مستديمة أفقدته عينه بسبب إطلاق شاب عشريني ألعاب نارية مما أسفر عن إصابة الطفل، وتم نقل الطفل الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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