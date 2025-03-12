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حوادث

استغل غياب والدتها، أب يعتدي على ابنته جسديا بحلوان

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

أقدم بائع أربعيني في مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، على الاعتداء جسديا على ابنته البالغة من العمر 16 عاما في نهار رمضان داخل شقتهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

أب يعتدي جسديا على ابنته بحلوان

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من فتاة ووالدتها اتهمت فيه والدها بالتعدي عليها جسديا وهتك عرضها في نهار رمضان.

وأضافت والدة الفتاة، أنها خرجت في الصباح لشراء بعض مستلزمات المنزل والإفطار، وحينما عادت وجدت ابنتها في حالة انهيار تبكي داخل غرفتها، وبسؤالها أقرت لها بأن والدها اعتدى عليها جسديا فقامت باصطحابها إلى قسم الشرطة.

 

وتم تشكيل فريق بحث للتحري من صحة البلاغ وعرض الطفلة على النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأب المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أب يتعدى جسديا على نجلته بحلوان يتعدى جسديا على نجلته مدينة حلوان قسم شرطة حلوان أمن القاهرة

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