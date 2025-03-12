في نهار رمضان، فتاة تتهم والدها بالتعدي عليها جسديا بالمطرية

حررت فتاة في العقد الثاني من عمرها محضرًا بقسم شرطة المطرية اتهمت فيه والدها بالتعدي عليها جسديا وهتك عرضها بنها رمضان داخل شقتهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

أب يهتك عرض نجلته بالمطرية

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من فتاة ووالدتها اتهمت فيه والدها بالتعدي عليها جسديا وهتك عرضها في نهار رمضان، وعلى الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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