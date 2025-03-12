سقوط تشكيل عصابى للنصب وبيع المشغولات الذهبية لمحال الصاغة بعيار أقل

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة ، فى ضبط تشكيل عصابى للنصب وبيع المشغولات الذهبية لمحال الصاغة بعيار أقل بمنطقة الأميرية.

سقوط تشكيل عصابى للنصب وبيع المشغولات ذهبية لمحال الصاغة بعيار أقل

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك محل مصوغات - كائن بدائرة القسم، بقيام سيدتين بعرض عدد من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات.



وبالإنتقال والفحص أمكن ضبط المتهمتين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (مشغولات ذهبية – فاتورة مقلدة منسوب صدورها لأحد محال الصاغة).

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع 3 أشخاص وسيدة "لـ 3 منهم معلومات جنائية"؛ تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين ومحلات الصاغة من خلال بيع المصوغات الذهبية المصنعة بعيار أقل بعد إعادة دمغها بعيار أعلى عن طريق أحدهم، أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات ومجموعة من الفواتير المقلدة – عدد من أقلام الدمغة المقلدة "المستخدمة فى إعادة دمغ المصوغات").



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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