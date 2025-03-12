أمن القاهرة يحل لغز العثور على أشلاء جثة عامل بالسيدة زينب

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى حل لغز العثور على أشلاء جثة شخص داخل شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب، حيث تبين أن الجثة لعامل أربعيني توفى وفاة طبيعية نتيجة إصابته بمرض السكر، ونتيجة لجوع الكلب قام بنهش جسده.

العثور على أشلاء جثة بالسيدة زينب

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شخص يفيد بالعثور على أشلاء شقيقه داخل شقة يقيم بها، بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة عامل عمره 41 سنة، متوفى وعلى جسده آثار نهش حيواني، كما وجد الكلب الخاص به جواره وعلى فمه دماء وقطع لحم، وتم نقل الأشلاء إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات التحريات تبين أن المتوفى كان يقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته وتوفى وفاة طبيعية نتيجة إصابته بمرض السكر، ونتيجة لجوع الكلب قام بنهش جسده.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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