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حوادث

8 مايو استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه في سب محمود الخطيب

مرتضي منصور
مرتضي منصور

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، 8 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر في سب محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي. 

وجاء في الحيثيات أن مرتضى منصور سب وقذف المجني عليهما محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي ومحمد عثمان المحامي بإساءات صريحة، وهو ما أكدته تقارير الهيئة الوطنية للإعلام قطاع الهندسة الإذاعية، التي فحصت الأسطوانة المدمجة وثبت مطابقتها لما ورد في الشكوى، وأنها سليمة من الناحية الفنية، ولم تتعرض إلى تعديل بالحذف أو الإضافة، وتعمل بصورة طبيعية.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهم بالواقعة المنسوبة إليه، وكان لذلك الفعل أضرار ألحقت بالمدعين بالحق المدني.

وجاء منطوق الحكم كالتالي: حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب محمود الخطيب ومحمد عثمان وتغريمه مبلغ مالي 40 ألف جنيه وإلزامه مبلغ 20 ألف جنيه تعويض مؤقت للمجنى عليهما

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محكمة مستانف الاقتصادية مرتضى منصور نادي الزمالك محمود الخطيب

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