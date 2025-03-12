8 مايو استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه في سب محمود الخطيب

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، 8 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر في سب محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي.

وجاء في الحيثيات أن مرتضى منصور سب وقذف المجني عليهما محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي ومحمد عثمان المحامي بإساءات صريحة، وهو ما أكدته تقارير الهيئة الوطنية للإعلام قطاع الهندسة الإذاعية، التي فحصت الأسطوانة المدمجة وثبت مطابقتها لما ورد في الشكوى، وأنها سليمة من الناحية الفنية، ولم تتعرض إلى تعديل بالحذف أو الإضافة، وتعمل بصورة طبيعية.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهم بالواقعة المنسوبة إليه، وكان لذلك الفعل أضرار ألحقت بالمدعين بالحق المدني.

وجاء منطوق الحكم كالتالي: حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب محمود الخطيب ومحمد عثمان وتغريمه مبلغ مالي 40 ألف جنيه وإلزامه مبلغ 20 ألف جنيه تعويض مؤقت للمجنى عليهما

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.