أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط شاب شرع في قتل شقيقه داخل مسجد بالمعصرة

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة من جهودها لضبط شاب شرع فى قتل شقيقه بعدما تعدى عليه بماسورة حديدية مما أسفر عن إصابته في منطقة المعصرة.

مشاجرة داخل مسجد بالمعصرة

تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة داخل مسجد ونتج عنها إصابة شاب فى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين شقيقين داخل المسجد، فتطورت الى مشاجرة قام احدهما بالتعدى على الآخر بماسورة حديدية مما أسفر عن إصابة المجنى عليه، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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