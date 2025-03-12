الحوثي: قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية دخل حيز التنفيذ

أعلن الحوثيون دخول قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية حيز التنفيذ.

الحوثيون: قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية دخل حيز التنفيذ



وقال عبد الملك الحوثي، في بيان: "قرار حظر ملاحة العدو عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ".

وأضاف: "سيتم استهداف أي سفينة إسرائيلية تعبر في منطقة العمليات المعلنة وهذه خطوة عملية وموقف ضروري".

وتابع: "ما قام به العدو من منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر يهدف إلى التجويع للشعب الفلسطيني في القطاع".

وأكد الحوثي أن "عناصر إدارة ترامب حريصون على أن يكونوا متميزين بخطوات أكثر عدوانية مما قدمته إدارة بايدن قبلهم".

وكان الحوثيون قالوا في بيان الأربعاء إنه بعد انتهاء مهلة من 4 أيام لإعادة إدخال المساعدات لغزة، قرروا استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن.

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