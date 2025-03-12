ترامب يتراجع عن خطته: لن نطرد أحدا من قطاع غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يطرد أحدا من قطاع غزة.

ترامب يتراجع عن خطته: لن نطرد أحدا من غزة



وذكر ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن "لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة".

وفيما يخص روسيا، أعلن ترامب، الأربعاء، أن مفاوضين أمريكيين سيتوجهون فورا إلى روسيا، في وقت تحض واشنطن موسكو على القبول باقتراح وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يستمر ثلاثين يوما، بعد مفاوضات مع كييف في السعودية.

وصرح الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض بأنه يأمل أن يوافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح وقف النار.

من جهة أخرى، شدد الرئيس الأمريكي على ثقته بأن الولايات المتحدة "ستكسب" الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي مع إعلان كل طرف فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الطرف الآخر.

وقال ترامب: "سنكسب هذه المعركة التجارية

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