وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

انتشرت عمليات تجميل الأنف خلال الفترة الأخيرة بالعراق، وفي إحدى هذه العمليات لقيت امرأة مصرعها أثناء خضوعها لجراحة تجميلية بالأنف في محافظة المثنى جنوبي العراق، ما دفع بالجراح إلى الفرار.

عمليات التجميل في العراق

وذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء إن المرأة خضعت لعملية تجميل في مستشفى خاص، أمس الثلاثاء، عندما توفيت بشكل مفاجئ.

وأكد الإعلام العراقي أن الطبيب الذي أجرى العملية، فرَّ من المستشفى، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الوفاة بعد تلقيها بلاغًا من ذوي الضحية.

وأوضحت أن السلطات المحلية تواصل إجراءاتها القانونية لملاحقة الطبيب والكشف عن ملابسات الحادث.

ولم تتضح تفاصيل عن عمر الضحية، وما إذا كانت هناك شبهة خطأ طبي خلال إجراء العملية.

وأثارت الوفاة ردود فعل واسعة تجاوزت حدود مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى، إلى مختلف أنحاء العراق، حيث ينتشر إجراء عمليات تجميل الأنف على نطاق واسع في البلاد.

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