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خارج الحدود

زعيم المعارضة الإسرائيلية: وقف الحرب له ثمن سياسي ونتنياهو لا يريد دفعه

لابيد، فيتو
لابيد، فيتو

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الأربعاء: إن الحكومة لا تبذل كل جهدها، ولا تستغل كل وسيلة ممكنة لإعادة المختطفين.

لابيد يهاجم حكومة نتنياهو 

وأضاف لابيد: إن وقف الحرب له ثمن سياسي ونتنياهو لا يريد دفعه، ونحن في وضع نخسر فيه مرتين فالمختطفون لا يعودون وحماس تحصل على وقف إطلاق نار مجانا.

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وزير الخارجية الأمريكي يعلق على المفاوضات المباشرة مع حماس

ووجهت هيئة عائلات الأسرى رسالة للوفد الإسرائيلي المفاوض، جاء فيها  “لا تعودوا دون التوصل لاتفاق يعيد كل المختطفين فورا ودفعة واحدة”.

مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل في الدوحة 

وقالت هيئة عائلات الأسرى في رسالتها: “نطالب بالإعلان عن التزام سياسي لإنهاء الحرب والانسحاب من غزة مقابل إعادة آخر مختطف”.

وتجري حماس مفاوضات مع دولة الاحتلال الإسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة بشأن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعملية استبدال الرهائن.

يأتي ذلك بعدما أجرت حركة حماس مفاوضات منفصلة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرهائن الأمريكيين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن مبعوث شؤون الرهائن، آدم بولر، أجرى تواصلًا وحيدًا مع حركة حماس، في إطار الجهود الأمريكية للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وأوضح روبيو أن بولر حصل على فرصة للتحدث مباشرة مع شخص لديه سيطرة على الرهائن، إلا أن المحاولة لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

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نتنياهو حماس أمريكا مفاوضات الدوحة

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