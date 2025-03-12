عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

اشتهرت فترة الخلافة العباسية بالانشاءات المعمارية الفريدة التي ميزتها عن غيرها من العصور، وعندما أمر الخليفة العباسي، المتوكل، ببناء جامع في مدينته الجديدة سامراء، على نهر دجلة، في العام 850 ميلادي، اختار أن يتميز بمساحته وفنائه الكبيرين، لكن تلك الميزة لم تجلب له الشهرة المطلوبة.

مئذنة الملوية بالعراق من معالم الخلافة العباسية

تصميم وبناء المئذنة الفريد والذي أتقنه أحد المعماريين في تلك الحقبة، سرق الأضواء من المسجد نفسه، وباتت من معالم الخلافة العباسية، وظلت شامخة حتى الآن قرب المسجد الذي تلاشت آثاره.

واكتسبت مئذنة "الملوية" اسمها من تصميمها الفريد في ذلك الزمان، حيث تلتوي بشكل أسطواني حلزوني يتيح الصعود لقمتها التي يبلغ ارتفاعها 52 مترًا.



وبدلًا من أن يكون اسمها مئذنة المسجد الكبير في سامراء، بات اسم المسجد، جامع الملوية في سامراء.

وتحمل الملوية تصميم المعماري دليل بن يعقوب، وقد بناها من الطابوق الفخاري قرب الحائط الشمالي للمسجد، وترتكز على قاعدة مربعة يبلغ طول ضلعها 33 مترًا.

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