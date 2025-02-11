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مصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد في الإسكندرية

اسعاف
اسعاف

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى مئذنة مسجد بشارع البكاتوشي بمنطقة الرمل شرقي الإسكندرية، فيما تبين اختلال توازنه أثناء تركيب مصباح كهربائي بالمئذنة على ارتفاع 9 أمتار.

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تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط شخص من أعلى مسجد عباد رب العالمين بشارع البكاتوشي وتوفي. 

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة "محمد.م.م.ع" 17 سنة، عامل حرفي، مقيم بدائرة القسم، مسجاة على الأرض بجوار، وبها إصابات بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات أن المذكور كان يقوم بإصلاح مصباح كهربائي أعلى مئذنة المسجد التابع لهيئة الأوقاف المشار إليه على ارتفاع نحو 9 أمتار تقريبًا، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى إلى إصابته ووفاته.

وبسؤال  "ع. ي. م. ع"، 52 سنة، عامل خدمات بالمسجد، مقيم دائرة القسم أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب في الحادث، مؤكدًا عدم تأثير الواقعة على إقامة الشعائر بالمسجد.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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بمنطقة الرمل الاسكندرية البكاتوشي قسم شرطة الرمل شرطة النجدة

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