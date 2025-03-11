الدوري المصري في مهب الريح، انسحاب الأهلي يهدد البطولة بالإلغاء، وتعديلات مرتقبة في جدول ترتيب الفرق، الإطاحة برابطة الأندية مسألة وقت، والأهلي يستعد للشكوى إلى فيفا

الدوري المصري، أيام عصيبة تعيشها كرة القدم المصرية، في ظل حالة من التخبط الإداري للقائمين على إدارة شئونها، جعلت مصر أضحوكة العالم، بعد قرار مسئولي النادي الأهلي بالانسحاب أمام الزمالك في الجولة الإفتتاحية من المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية لموسم 2024 - 2025، بعد رفض اتحاد الكرة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة القمة 130 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

مسئولي رابطة الأندية المحترفة، فيتو

بطولة الدوري الممتاز مهددة بالإلغاء

ويتساءل الملايين من عشاق كرة القدم المصرية عن مصير مسابقة الدوري الممتاز في حال تمسك الأهلي بقرار الانسحاب أمام الزمالك في المباراة المحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي.

وتستعرض فيتو سيناريوهات مستقبل بطولة الدوري بعد انسحاب الأهلي رسميا أمام الزمالك.

الأهلي أعلن في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أنه لن يستكمل مسابقة الدوري الممتاز في حال لم يتم استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته الليلة أمام الزمالك.

ووفقا للائحة الدوري المصري الممتاز، فإنه في حال انسحب الأهلي في لقاء الزمالك فقط الليلة، فإن العقوبات عليه ستكون على النحو التالي:

توقيع غرامة مالية على الاهلي تصل لـ 100 ألف جنيه وذلك للانسحاب من المباراة.

اعتبار الأهلي مهزوما في هذه المباراة 2/0

خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة لاستيضاح من له صلة بقرار الانسحاب لإتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.

مجلس إدارة النادي الأهلي، فيتو

الأهلي يتمسك بعدم إستكمال مسابقة الدوري

أما في حال تمسك الأهلي بقراره ولم يستكمل مسابقة الدوري، فهذا يعني أن مسابقة الدوري الممتاز ستكون في مهب الريح، لأنه في هذه الحالة سيتم إلغاء جميع نتائج الأهلي في مبارياته السابقة، وهذا يعني تغيير كبير في مسابقة الدوري، ولن يكون معلوما وقتها من الفرق المتنافسة على التتويج باللقب، ومن الأندية التي تتنافس على الإفلات من الهبوط، وهذا يجعل من المستحيل استكمال البطولة.

سبب آخر يفرض على المسئولين إلغاء مسابقة الدوري، في حال أصر الأهالي على عدم استكمال الدوري، لأنه سيعاقب بالهبوط إلى دوري القسم الرابع، وهو ما يعد زلزالا يضرب الكرة المصرية، وسيناريو لا يمكن قبوله أو استيعابه، فالأهلي والزمالك هما قطبا الكرة المصرية، ولا يمكن وجود أي نشاط كروي في مصر في غياب أي منهما.

كما أنه في حال تم تطبيق اللوائح على الأهلي وهبوطه لدوري القسم الرابع، فإن الأهلي ومجلس إدارته لن يصمت على تقبل هذه العقوبات، وبالطبع سيقوم بتصعيد الأزمة إلى “فيفا”، وسيرتكن الأهلي في هذه الخطوة إلى أن رابطة الأندية المصرية التي تدير البطولة برئاسة أحمد دياب، هي رابطة غير شرعية ولم يتم انتخابها من قبل الأندية، بل تم فرضها على أندية الدوري الممتاز على الرغم من انتهاء مهمتها بانتهاء مسابقة الدوري في الموسم الماضي .

الأهلي اتخذ قرار الانسحاب بعد الدراسة

ويعلم الجميع أن مجلس إدارة الأهلي لا يتخذ أي قرار بشكل عشوائي، ولكن الأهلي عندما يتخذ قرارا مصيريا مثل الانسحاب من مسابقة الدوري وعدم استكمالها، فإن لا يعلن القرار ويتمسك به إلا بعد دراسته بشكل مستفيض، وبعد أن يتأكد من سلامة موقفه القانوني، خاصة عندما يضع ضمن اعتباراته تبعات القرار وسيناريو التصعيد إلى الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية.

ولأنه لا يتصور إقامة أي بطولة محلية بدون الأهلي أو الزمالك، فإنه سيكون من الصعب استكمال مسابقة الدوري في نسختها الحالية، لأنها تحقق خسائر غير مسبوقة ولا تحتمل فيما يخص رعاة البطولة، فكل الرعاة الذين دفعوا مئات الملايين لمشاهدة متعة المنافسة بين الأهلي والزمالك، سيقومون بالمطالبة بتعويضات كبيرة لتعويض خسائرها من انسحاب الأهلي، وهذا يؤدي بالتأكيد لإلغاء البطولة

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، فيتو

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

أما السيناريو الأخير، فهو صدور قرار من رابطة الأندية بتأجيل المباراة وتحديد موعد آخر لها، على أن تقام في حضور طاقم حكام أجنبي إرضاءا للنادي الأهلي، الذي يتمسك بحكام أجانب ترسيخا لمبدأ تكافؤ الفرص، في ظل الأخطاء التحكيمية الكارثية للحكام المصريين في الموسم الحالي، وخروج جميع الأطراف بأقل الخسائر.

ولكن حتى في حال حدث السيناريو الأخير وتم استكمال مسابقة الدوري الممتاز بمشاركة الأهلي، فإن هناك ضحايا لأزمة مباراة القمة، سيكون أبرزهم رابطة الأندية المصرية، التي باتت الإطاحة برئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذي مسألة وقت.

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