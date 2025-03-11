أخبار الحوادث اليوم، سقوط تشكيل عصابي لجلب الأسلحة النارية بالبحيرة بقبضة الأمن، مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بقنا، سعد الصغير ينهي إجراءات الإفراج عنه من قسم النزهة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

حذرت وزارة الداخلية، المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات مجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحًا مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوي باتجاه القاهرة.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها بالبحيرة، وتقدر قيمتها بـ 2 مليون جنيه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شخصين بإلقاء ألعاب نارية على قائدى سيارات الميكروباص بالجيزة.



تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مصنع بالجيزة وبداخله كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة بقصد إعادة تدويرها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمواقع التواصل الإجتماعى، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

ينهي دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير إجراءات الإفراج عن موكله من قسم شرطة النزهة وذلك عقب قضائه فترة العقوبة المقررة عليه وهي 6 أشهر بدلا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة، حيث يخضع سعد الصغير لفحص سجله الجنائي لبيان هل مطلوب في قضايا أخرى من عدمها.



حددت النيابة العامة 23 مارس الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها في القاهرة الجديدة بالاستئناف على الحكم الصادر ضدها بالسجن 15 سنة.

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا من تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب ضبطه فى عدد 12 قضية جنائية أبرزها "شروع فى قتل - إكراه على توقيع") بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا.

أقدمت فتاة من الفيوم علي الانتحار شنقا، حيث علقت نفسها في إيشارب يتدلي من جنش بسقف غرفتها، وعثر على جثتها مدلاة بسقف الغرفة، بسبب رفض والدها زواجها من شاب تقدم للزواج منها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي فديمين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.





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