أخبار الحوادث اليوم، سقوط تشكيل عصابي لجلب الأسلحة النارية بالبحيرة بقبضة الأمن، مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بقنا، سعد الصغير ينهي إجراءات الإفراج عنه من قسم النزهة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
رسالة تحذير عاجلة من وزارة الداخلية بشأن التطبيقات الإلكترونية
حذرت وزارة الداخلية، المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات مجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحًا مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.
إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي
أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوي باتجاه القاهرة.
سقوط تشكيل عصابي لجلب الأسلحة بحوزته 47 بندقية خرطوش وذخائر في البحيرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها بالبحيرة، وتقدر قيمتها بـ 2 مليون جنيه.
فيديو يرصد الواقعة، القبض على سائقي ميكروباص بتهمة إلقاء ألعاب النارية على قائدي السيارات بالجيزة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شخصين بإلقاء ألعاب نارية على قائدى سيارات الميكروباص بالجيزة.
ضبط مصنع يحتوي على كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة لإعادة تدويرها بكرداسة
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مصنع بالجيزة وبداخله كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة بقصد إعادة تدويرها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط طالب يروج الأسلحة البيضاء عبر الفيس بوك بالفيوم
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمواقع التواصل الإجتماعى، وتم ضبط مرتكب الواقعة.
دفاع سعد الصغير ينهي إجراءات الإفراج عن موكله من قسم النزهة
ينهي دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير إجراءات الإفراج عن موكله من قسم شرطة النزهة وذلك عقب قضائه فترة العقوبة المقررة عليه وهي 6 أشهر بدلا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة، حيث يخضع سعد الصغير لفحص سجله الجنائي لبيان هل مطلوب في قضايا أخرى من عدمها.
23 مارس، أولى جلسات استئناف مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة
حددت النيابة العامة 23 مارس الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها في القاهرة الجديدة بالاستئناف على الحكم الصادر ضدها بالسجن 15 سنة.
مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بقنا عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا من تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب ضبطه فى عدد 12 قضية جنائية أبرزها "شروع فى قتل - إكراه على توقيع") بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا.
فتاة تنتحر شنقا بـ الإيشارب في الفيوم بعد رفض والدها تزويجها
أقدمت فتاة من الفيوم علي الانتحار شنقا، حيث علقت نفسها في إيشارب يتدلي من جنش بسقف غرفتها، وعثر على جثتها مدلاة بسقف الغرفة، بسبب رفض والدها زواجها من شاب تقدم للزواج منها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي فديمين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
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