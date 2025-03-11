مضبوطات بـ 41.5 مليون جنيه، القضاء على بؤرة إجرامية لجلب المخدرات بجنوب سيناء

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، محاولة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وضبط عناصرها، وتقدر قيمتها المالية بـ 41,5 مليون جنيه تقريبًا.



بمضبوطات 41.5 مليون جنيه..القضاء على بؤرة إجرامية لجلب المخدرات بـ جنوب سيناء



وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام محاولة بؤرة إجرامية تضم ( 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وضبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة " نصف طن حشيش – 50 كيلو جرام هيدرو " – طبنجة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 41,5 مليون جنيه تقريبًا )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

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