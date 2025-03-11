ضبط طالب يروج الأسلحة البيضاء عبر الفيس بوك بالفيوم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمواقع التواصل الإجتماعى، وتم ضبط مرتكب الواقعة.



القبض على طالب لترويج الأسلحة البيضاء على الفبس بوك بالفيوم

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص بنشر عدة تعليقات مدعومة بصور عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء من خلال الشحن لجميع المحافظات والتواصل برقم هاتف محدد.



وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة طالب- مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته هاتف محمول "المستخدم في نشاطه الإجرامي" وبتفتيش مسكنه لم يتم العثور على أية أسلحة بيضاء.

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء صفحة على موقع "فيس بوك " وعرضه من خلالها لصور أسلحة بيضاء وطلب تحويل مبالغ مالية لشرائها عبر "محفظة إلكترونية" على الرقم- بخلاف الحقيقة - بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.



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