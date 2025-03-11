مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بقنا عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا من تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب ضبطه فى عدد 12 قضية جنائية أبرزها "شروع فى قتل - إكراه على توقيع") بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا.

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بقنا عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها .

وقد أسفر التعامل عن مصرعه، وضُبط بحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الشابو" – بندقية آلية – بندقية خرطوش)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.



مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بقنا

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية.

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