الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بقنا عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

مصرع عنصر إجرامى
مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بقنا عقب تبادل إطلاق النيران م

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا من تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب ضبطه فى عدد 12 قضية جنائية أبرزها "شروع فى قتل - إكراه على توقيع") بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا. 

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بقنا عقب تبادل إطلاق النيران مع  الشرطة<br> 
مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بقنا عقب تبادل إطلاق النيران مع  الشرطة
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها .
وقد أسفر التعامل عن مصرعه، وضُبط بحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الشابو" – بندقية آلية – بندقية خرطوش)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
 

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بقنا 

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جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية.

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وزارة الداخلية مكافحة المخدرات مقتل عنصر اجرامي مديرية أمن قنا

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