الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

ضبط مصنع يحتوي على كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة لإعادة تدويرها بكرداسة

ضبط مصنع فى كرداسة
ضبط مصنع فى كرداسة وبداخله كميات من النفايات الإلكترونية

  تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مصنع بالجيزة وبداخله كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة بقصد إعادة تدويرها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 

ضبط مصنع  فى كرداسة وبداخله كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة لإعادة تدويرها <br> 
ضبط مصنع  فى كرداسة وبداخله كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة لإعادة تدويرها 
 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مالك مصنع "بدون ترخيص"  - كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية عن طريق الحرق فى الهواء مما يؤثر سلبًا على البيئة المحيطة وصحة المواطنين لإستخراج منتج نهائى لمعدن النحاس لتحقيق أرباح غير مشروعة.  
 

 

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وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم إستهداف المصنع  وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة أسيوط).

 

وعُثر بداخل المصنع على (70 طن مواد خام لنفايات إلكترونية خطرة  - 350 كيلو جرام منتج نهائى عبارة عن "بودرة نحاس" مستخلصة من عمليات التدوير والحرق – خط إنتاج كامل لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة)،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم تدوير المخلفات الإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة من خلال مصانع عشوائية تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتى يؤدى إستهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

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اعادة تدوير النفايات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الامن العام أمن الجيزة

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