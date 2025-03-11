الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

اصابة 11 شخصا فى
اصابة 11 شخصا فى حادث إنقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوى

 أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوي باتجاه القاهرة.

 

انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوى

 وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 11 شخصا، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة  وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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