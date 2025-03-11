جنايات الفيوم تقضي بالسجن المشدد 5 سنوات لقاتل نجله المدمن

قضت محكمة جنايات الفيوم، بالسجن المشدد 5 سنوات، على عبد التواب السيد علي، “55 سنة”، لثبوت ارتكابه جريمة قتل نجله " يوسف "20 سنة، ويعمل حلاق، كما قضت بالحبس 3 اشهر على شقيق المجني عليه، " اسلام " 24 سنة، لاشتراكه مع والده في ذات الجريمة.

تفاصيل القضية

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بالعثور على جثة طافية ببحر الرفيع بدائرة المركز، وتبين عقب انتشال الجثة أنها بدون رأس،مما يؤكد وجود شبهة جنائية، وعلى الفور شكل اللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية فريق بحث بقيادة العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق الفيوم، وضم المقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث، والرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، والنقيب شادي جمال معاون مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الجريمة، وتم تحديد هوية المجني عليه "يوسف عبدالتواب السيد علي" 20 سنة، يعمل بصالون حلاقة لتصفيف الشعر للرجال بدائرة المركز، وكان يتعاطى المواد المخدرة، ودائم الشجار والخلافات مع أسرته والمحيطين به بسبب سلوكه السيئ، وديونه الكثيرة ومطالبة الديانة لأسرته التي كلت من سلوكه المتدني ومعايرة المقربين لأسرته، ما وسع دائرة الاشتباه حول أسرة المجني عليه.

وتبين خلال التحقيقات أمام فريق البحث أن مرتكب الواقعة هو الأب، ويبلغ من العمر50 سنة، وبتضييق الخناق عليه أثناء التحقيقات اعترف بتنفيذ الجريمة للتخلص من مشاكل المجني عليه، وساعده بالتخلص من الجثته نجله الأكبر "إسلام " 24 سنة.

كما اعترف الأب بقتل نجله أمام نيابة سنورس الجزئية وبرر فعلته بسبب إدمان المجني عليه المواد المخدرة، وأنه دائم التعدى على والدته وشقيقته بالضرب وسرقة أموالهم من المنزل لإنفاقها على شراء المخدرات، وشكوى الجيران المستمرة بسبب سلوكه وتصرفاته المشينة.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 4496 إداري سنورس لسنة 2024، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وبعد تيقن النيابة من ارتكاب المتهم لجريمته، تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات، وبعد تداولها في عدة جلسات أصدرت الحكم السابق.

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