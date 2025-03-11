فتاة تنتحر شنقا بـ الإيشارب في الفيوم بعد رفض والدها تزويجها

أقدمت فتاة من الفيوم علي الانتحار شنقا، حيث علقت نفسها في إيشارب يتدلي من جنش بسقف غرفتها، وعثر على جثتها مدلاة بسقف الغرفة، بسبب رفض والدها زواجها من شاب تقدم للزواج منها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي فديمين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل انتحار فتاة من الفيوم

وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية، بورود بلاغ من مستشفي فيديمن المركزي، بوصول جثة فتاة تدعى " شهد محمد العبد " 20 سنة، وتقيم بدائرة المركز جثة هامدة ادعاء انتحار، وعلي الفور انتقل قوات الأمن الي موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص وأقوال والدها، أمام رئيس مباحث مركز سنهور، بأنه فوجئ بوجود جثة نجلته المذكورة تتدلي من جنش بسقف غرفتها بالطابق الثاني، مربوطة بإيشارب ملفوف حول رقبتها، فأنزلها بنفسه ونقلها للمستشفى ظنًا منه بأنها مازالت على قيد الحياة، لكنها كانت فارقت الحياة، وأرجع سبب انتحارها لرغبتها في الزواج من شاب تقدم للزواج منها وتم رفضه، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاتها، وأثبتت تحريات وحدة البحث الجنائي بمركز شركة سنهور، أن الفتاة تربطها علاقة عاطفية بشاب، تقدم لخطبتها ولكن والدها رفض زواجهما، ما سبب لها حزنًا شديدًا وقررت التخلص من حياتها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أكد أن سبب الوفاة «إسفكسيا الاختناق» ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأحيل إلي النيابة العامة وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.