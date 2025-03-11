سقوط تشكيل عصابي لجلب الأسلحة بحوزته 47 بندقية خرطوش وذخائر في البحيرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها بالبحيرة، وتقدر قيمتها بـ 2 مليون جنيه.

سقوط تشكيل عصابى لجلب الأسلحة بحوزته 47 بندقية خرطوش وذخائر فى البحيرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة باستخدام سيارة ربع نقل تمهيدًا لترويجها على عملائهم والاتجار بها بمحافظة البحيرة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على (47 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (2 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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