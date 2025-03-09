انتخابات نقابة الصحفيين 2025، إسلام أبا زيد يستعرض برنامجه الانتخابي للزملاء في فيتو (صور)

زار الكاتب الصحفي إسلام أبازيد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، جريدة "فيتو" اليوم الأحد، ضمن جولاته الانتخابية بالمؤسسات الصحفية.

مبادرة دليل الخصومات والخدمات

وخلال لقائه بالصحفيين، استعرض "أبازيد" أبرز محاور برنامجه الانتخابي، مشيرًا إلى مبادرته لإطلاق "دليل الخصومات والخدمات للصحفيين"، الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الصحفيين من خلال توفير تسهيلات متنوعة في مختلف المجالات.

خصومات على السلع المعمرة

وأوضح أن الدليل يتضمن خصومات على تقسيط السلع المعمرة والهواتف، وصيانة السيارات، والمستلزمات المدرسية، إلى جانب تخفيضات على خدمات الحضانات والتعليم، وتقسيط رحلات العمرة، وعروض خاصة على قاعات المناسبات، وخصومات في صالات الجيم.

وأكد "أبازيد"، أن هذه المبادرة تمثل خطوة أولى نحو مشروع متكامل مشابه لـ"كتاب العلاج"، ليكون مرجعًا شاملًا يساعد الصحفيين في إدارة نفقاتهم بفاعلية.

كما شدد على التزامه بتوسيع نطاق الخدمات بناءً على احتياجات الصحفيين ومقترحاتهم، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.

وفي سياق متصل، اقترح "أبازيد"، تنظيم ملتقى سنوي لتوظيف الصحفيين وأبنائهم، مستفيدًا من شبكة علاقات النقابة داخل المؤسسات الصحفية وخارجها.

وأوضح أن الملتقى سيشكل جسرًا يربط الصحفيين بفرص العمل المتاحة، سواء داخل المجال الصحفي أو في قطاعات ذات صلة بالإعلام.

كما لفت إلى أهمية الاستفادة من علاقات النقابة مع "اتحاد الصحفيين العرب" و"الاتحاد الدولي للصحفيين" لتوفير فرص عمل للصحفيين الراغبين في العمل بالخارج، مما يساهم في مواجهة أزمة البطالة داخل المهنة.

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