الثلاثاء 11 مارس 2025
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خارج الحدود

الوضع الأمني خطير، بيان عاجل من الشرطة السويدية

الشرطة السويدية،
الشرطة السويدية، فيتو

أكدت الشرطة السويدية، أن الوضع الأمني ​​في البلاد خطير، وهناك مخاطر واضحة من أن يزداد سوءًا بحسب التقرير السنوي عن التهديدات التي تواجه البلاد.

 تهدد الأمن وتستخدم أنشطة هجينة

وأشار التقرير الصادر عن الشرطة السويدية، أن القوى الأجنبية تعمل بطرق تهدد الأمن وتستخدم أنشطة هجينة لزعزعة استقرار السويد وأوروبا.

التهديدات المتزايدة من القوى الأجنبية

وعبرت السلطات السويدية، عن قلقها في السنوات الأخيرة إزاء التهديدات المتزايدة من القوى الأجنبية، مثل روسيا والصين وإيران والجماعات المُتطرفة التي تشارك في أعمال تتراوح من الهجمات العنيفة والحرب الهجينة إلى التجسس على الشركات.

خطر ملموس من تدهور الوضع الأمني ​​بشكل أكبر

وقالت شارلوت فون إيسن، رئيسة شرطة الأمن السويدية، في بيان: "هناك خطر ملموس من أن يتدهور الوضع الأمني ​​بشكل أكبر، وقد يحدث ذلك بطريقة يصعب التنبؤ بها".

 

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الشرطة السويدية تهدد الأمن لزعزعة استقرار السويد

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