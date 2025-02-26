تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

في واقعة غريبة من نوعها، قام فريق من الباحثين من جامعة "يوتبوري" ومتحف "فاستريغيتلاند" في السويد بتحليل جماجم من "عصر الفايكنج" تعود إلى القرنين العاشر والثاني عشر، للكشف عن التحديات الصحية التي واجهها السكان في تلك الفترة.

تحليل جماجم الفايكنج

واستخدم الباحثون تقنيات التصوير المقطعي المحوسب (CT)، في فحص 15 جمجمة من موقع "دير فارنهم" الأثري، وكشفوا عن أدلة على العديد من الأمراض.

وأظهر الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و60 عاما علامات على أمراض الفم، وتلف مفاصل الفك، وعدوى الجيوب الأنفية والأذن، وتسوس الأسنان، والتهاب المفاصل، وغيرها من المشاكل الصحية.

وأوضحت طبيبة الأسنان "كارولينا بيرتيلسون" أنه رغم عدم القدرة على دراسة الأضرار التي لحقت بالأنسجة الرخوة، إلا أن بقايا الهيكل العظمي قدمت أدلة وفيرة على الحالات التي عانى منها هؤلاء الأشخاص.

وكشفت فحوصات الأشعة المقطعية، التي تُنتج صورا ثلاثية الأبعاد مفصلة بالأشعة السينية، عن تلف في السطح والداخل للجماجم.

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