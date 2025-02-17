الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السويد تعلن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

وزيرة خارجية السويد
وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر

أكدت السويد استعداداها لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، بالتزامن مع اجتماع أوروبي في باريس، اليوم الإثنين، لمناقشة هذه المسألة.

السويد تعلن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

ويعكس هذا الإعلان المخاوف المتزايدة بشأن الصراع المستمر وآثاره الأوسع على الأمن الأوروبي، وفقا لما أفاد به تقرير صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية.

وفي مقابلة مع الإذاعة العامة السويدية "Sveriges Radio"، أكدت وزيرة خارجية السويد، ماريا مالمر، ضرورة "التفاوض من أجل سلام عادل ودائم" في أوكرانيا يحترم القانون الدولي.

استعداد بريطانيا لإرسال قوات إلى أوكرانيا

ورأت مالمر أنه بمجرد تحقيق هذا السلام، قد يتطلب الحفاظ عليه تدخلًا دوليًّا، بما في ذلك إمكانية إرسال قوات حفظ سلام.

وأردفت: "يجب علينا أولًا التفاوض من أجل سلام عادل ومستدام، وعندما يتم تثبيت السلام، قد نحتاج إلى ضمان استمراريته، ومن أجل ذلك؛ فإن حكومتنا لا تستبعد أي خيارات".

وبحسب التقرير، يأتي هذا الإعلان بعد تصريحات مماثلة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي عبر في اليوم السابق عن استعداد بريطانيا لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن كل من بريطانيا وأوروبا.

وتُبرز تصريحاته الدعم الدولي المتزايد لأوكرانيا في ظل استمرار صراعها ضد غزو روسيا، مع الاعتراف المتزايد بأن الدعم العسكري المباشر قد يكون ضروريًّا لضمان استقرار المنطقة، بحسب الصحيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريطانيا أوكرانيا رئيس الوزراء البريطاني قوات حفظ سلام وزيرة خارجية السويد

مواد متعلقة

الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما بطائرات بدون طيار على كييف

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

أول تعليق من روسيا على تصريحات أمريكا بإرسال قوات إلى أوكرانيا

الأكثر قراءة

بالأسماء، ضحايا حادث انهيار عقار كرداسة

موعد حسم موقف زيزو من المشاركة في مباراة القمة

أسعار الذهب اليوم الإثنين وعيار 21 وصل لهذا المستوى

السيسي لرئيس أباتشي الأمريكية: نقدر حجم أنشطة واستثمارات الشركة في مصر

تحذير عاجل من الكهرباء بخصوص فاتورة الاستهلاك لشهر فبراير

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام السوري

رئيس أباتشي الأمريكية يشيد بإنجازات مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد النمو الاقتصادي

التحريات: جميع ضحايا عقار كرداسة المنهار عمال نظافة وخدمات بمول تجاري شهير في أكتوبر

منوعات

المزيد

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهل غزة منهم، علي جمعة يكشف الفئات الأكثر استحقاقًا للصدقة

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

الأزهر للفتوى: من يخرج الزكاة لصالح إعمار غزة له أجران

المزيد
الجريدة الرسمية