أكدت السويد استعداداها لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، بالتزامن مع اجتماع أوروبي في باريس، اليوم الإثنين، لمناقشة هذه المسألة.

السويد تعلن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

ويعكس هذا الإعلان المخاوف المتزايدة بشأن الصراع المستمر وآثاره الأوسع على الأمن الأوروبي، وفقا لما أفاد به تقرير صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية.

وفي مقابلة مع الإذاعة العامة السويدية "Sveriges Radio"، أكدت وزيرة خارجية السويد، ماريا مالمر، ضرورة "التفاوض من أجل سلام عادل ودائم" في أوكرانيا يحترم القانون الدولي.

استعداد بريطانيا لإرسال قوات إلى أوكرانيا

ورأت مالمر أنه بمجرد تحقيق هذا السلام، قد يتطلب الحفاظ عليه تدخلًا دوليًّا، بما في ذلك إمكانية إرسال قوات حفظ سلام.

وأردفت: "يجب علينا أولًا التفاوض من أجل سلام عادل ومستدام، وعندما يتم تثبيت السلام، قد نحتاج إلى ضمان استمراريته، ومن أجل ذلك؛ فإن حكومتنا لا تستبعد أي خيارات".

وبحسب التقرير، يأتي هذا الإعلان بعد تصريحات مماثلة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي عبر في اليوم السابق عن استعداد بريطانيا لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن كل من بريطانيا وأوروبا.

وتُبرز تصريحاته الدعم الدولي المتزايد لأوكرانيا في ظل استمرار صراعها ضد غزو روسيا، مع الاعتراف المتزايد بأن الدعم العسكري المباشر قد يكون ضروريًّا لضمان استقرار المنطقة، بحسب الصحيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.