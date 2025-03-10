الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الإيرانية تستدعي سفير السويد

سفارة السويد بإيران،فيتو
سفارة السويد بإيران،فيتو

استدعت الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، سفير السويد في طهران ماتياس أوترشتد، وذلك ردا على المواقف غير اللائقة والتدخلية لبعض المسؤولين السويديين ضد إيران".

الخارجية الإيرانية تستدعي سفير السويد

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن شهرام قاضي زاده، رئيس الدائرة الثالثة لشؤون غرب أوروبا، أبلغ السفير السويدي خلال جلسة الاستدعاء بالاحتجاج الرسمي وانتقد ما وصفه بـ"التصريحات المسيئة والاتهامات الباطلة والتدخلية" التي أطلقها وزير التعليم السويدي يوهان بيرسون بشأن سجين يحمل جنسية مزدوجة في إيران، معتبرا أنها تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

 

وحسب المسؤول الإيراني، فإن الحكومة السويدية "ليست في موقع يخولها التشكيك في عمل المؤسسات القانونية لدولة أخرى أو الدفاع عن مجرم ثبتت إدانته بالكامل".

خارجية السويد تستدعي سفير ايران

يأتي ذلك بعدما استدعت الخارجية السويدية يوم الجمعة الماضي حجت‌ الله فغاني سفير إيران في ستوكهولم، وطالبت بالإفراج الفوري عن أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني-السويدي المحكوم بالإعدام في إيران.

وقالت الخارجية السويدية: إن جلالي يعاني من مرض شديد ويجب الإفراج عنه فورا لأسباب إنسانية لكي يتمكن من الالتحاق بعائلته، كما طالبت أيضا بضرورة الإسراع في توفير رعاية طبية عاجلة لجلالي والسماح للمسؤولين السويديين بلقائه في السجن.

 

اغتيال العديد من كبار العلماء النوويين الإيرانيين

وكان جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية، اعتقل خلال زيارته لإيران في أبريل 2016 وأدين لاحقا بتهمة التجسس، وتقديم معلومات إلى إسرائيل لمساعدتها على اغتيال العديد من كبار العلماء النوويين الإيرانيين.

وفي فبراير 2018 منحته السويد جنسيتها وطلبت من السلطات الإيرانية عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة السويدية الخارجية الإيرانية الخارجية السويدية السفير السويدي السلط السويد

مواد متعلقة

السويد تعلن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

الأزهر يُدين مجزرة أوريبرو في السويد ويطالب بحماية المهاجرين من «الإرهاب الأبيض»

مريض عقلي، الكشف عن هوية مطلق النار في السويد
ads

الأكثر قراءة

البحيرة ممتلئة عن آخرها وإثيوبيا تتعنت، خبير: حمل المياه كبير جدا على سد النهضة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

هل وقع صدام بين كولر والشناوي قبل القمة 130؟

تفاصيل أزمة إعلان أحمد سعد ومي عمر في رمضان 2025 (خاص)

مصطفى يونس يدخل في نوبة بكاء على الهواء، ما السبب؟ (فيديو)

أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

تداول 48 ألف طن بضائع و1025 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

5 مستهدفات رئيسة لموازنة العام المالي 2025-2026

منوعات

المزيد

أطفال يشعلون النار في صديقهم باستخدام سلك المواعين بالأردن

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الإثنين بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تفسد مستحضرات التجميل صيام رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة الخندق بين الحيلة العسكرية ومعجزات الرسول

تفسير رؤية الكنافة في المنام وعلاقتها بالسعادة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية