استدعت الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، سفير السويد في طهران ماتياس أوترشتد، وذلك ردا على المواقف غير اللائقة والتدخلية لبعض المسؤولين السويديين ضد إيران".

الخارجية الإيرانية تستدعي سفير السويد

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن شهرام قاضي زاده، رئيس الدائرة الثالثة لشؤون غرب أوروبا، أبلغ السفير السويدي خلال جلسة الاستدعاء بالاحتجاج الرسمي وانتقد ما وصفه بـ"التصريحات المسيئة والاتهامات الباطلة والتدخلية" التي أطلقها وزير التعليم السويدي يوهان بيرسون بشأن سجين يحمل جنسية مزدوجة في إيران، معتبرا أنها تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وحسب المسؤول الإيراني، فإن الحكومة السويدية "ليست في موقع يخولها التشكيك في عمل المؤسسات القانونية لدولة أخرى أو الدفاع عن مجرم ثبتت إدانته بالكامل".

خارجية السويد تستدعي سفير ايران

يأتي ذلك بعدما استدعت الخارجية السويدية يوم الجمعة الماضي حجت‌ الله فغاني سفير إيران في ستوكهولم، وطالبت بالإفراج الفوري عن أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني-السويدي المحكوم بالإعدام في إيران.

وقالت الخارجية السويدية: إن جلالي يعاني من مرض شديد ويجب الإفراج عنه فورا لأسباب إنسانية لكي يتمكن من الالتحاق بعائلته، كما طالبت أيضا بضرورة الإسراع في توفير رعاية طبية عاجلة لجلالي والسماح للمسؤولين السويديين بلقائه في السجن.

اغتيال العديد من كبار العلماء النوويين الإيرانيين

وكان جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية، اعتقل خلال زيارته لإيران في أبريل 2016 وأدين لاحقا بتهمة التجسس، وتقديم معلومات إلى إسرائيل لمساعدتها على اغتيال العديد من كبار العلماء النوويين الإيرانيين.

وفي فبراير 2018 منحته السويد جنسيتها وطلبت من السلطات الإيرانية عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.