قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج

تذيع شبكة القرآن الكريم في الخامسة والثلث مساء اليوم قرآن المغرب بصوت القاريء الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة من سور: النبأ والطارق والشمس والضحى والشرح والعَلق والقدر، ومدتها 41 دقيقة.

ولد الشيخ عبد العزيز علي فرج في عام 1927 بمحافظة المنوفية، وكان كفيفًا. أتم حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، وتم اعتماده بالإذاعة، وكان هو القاريء في أول صلاة فجر تنقلها الإذاعة من مسجد الحسين. ذاع صيته وطبقت شهرته الآفاق. كان ذا صوت قوي وأداء خاشع ووقور ومنضبط. أصيب بمرض السكر الذي عجل بوفاته في عُمر الخمسين، وكان ذلك في السابع عشر من مارس 1977.

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