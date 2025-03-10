الإثنين 10 مارس 2025
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خارج الحدود

طائرات الاحتلال تقصف مواقع تابعة للجيش السوري في درعا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أفادت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن طائرات الاحتلال قصفت منصات مراقبة ودبابات تابعة للجيش السوري شمال درعا.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فقد استهدفت طائرات الاحتلال مستودعات سلاح في اللواء 12 قرب مدينة إزرع، كذلك الفوج 89 في جباب بريف درعا.

 

اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة

أعلنت الرئاسة السورية، مساء اليوم الإثنين، توقيع اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة في سوريا.

وقالت الرئاسة السورية: "الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وينص الاتفاق على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية".

 

وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية

وأضافت الرئاسة السورية: "الاتفاق ينص على أن المجتمع الكردي أصيل في الدولة وحقه مضمون في المواطنة والدستور، وينص على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، كذلك دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية".

وأوضحت الرئاسة السورية، أن الاتفاق ينص على أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيق البنود في أجل لا يتجاوز نهاية العام الحالي، وعلى دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام المخلوع وكل مايهدد أمنها ووحدتها".

 

تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي

وقال أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، مساء أمس الأحد، إنه سيعلن تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي.

وأضاف الشرع: "مصممون على المضي قدما نحو المستقبل الذي يليق بشعبنا.. نجرم أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون بلادنا.. سوريا ستظل موحدة ولن نسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي".

 

النظام الساقط خلف جراحات عميقة من الصعوبة أن تندمل

وتابع الشرع: "نؤكد أننا سنحاسب كل من تورط في دماء المدنيين وتجاوز صلاحيات الدولة.. لن نتسامح مع فلول النظام وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم.. علينا أن نكون أقوياء في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية".

واستكمل الشرع: "النظام الساقط خلَّف جراحات عميقة من الصعوبة أن تندمل.. المخاطر التي نواجهها هي مخططات لزرع الفتنة وعدم الاستقرار في البلاد.. نعلم أن المخاطر التي نواجهها اليوم ليست تهديدات عابرة".

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درعا طائرات الاحتلال ريف درعا سوريا الرئاسة السورية أحمد الشرع

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