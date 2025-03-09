الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

بيان عاجل من أحمد الشرع بشأن أحداث سوريا الأخيرة

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

قال أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، مساء اليوم الأحد، إنه سيعلن تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي.

وأضاف الشرع: "مصممون على المضي قدما نحو المستقبل الذي يليق بشعبنا.. نجرم أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون بلادنا.. سوريا ستظل موحدة ولن نسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي".

 

النظام الساقط خلف جراحات عميقة من الصعوبة أن تندمل

وتابع الشرع: "نؤكد أننا سنحاسب كل من تورط في دماء المدنيين وتجاوز صلاحيات الدولة.. لن نتسامح مع فلول النظام وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم.. علينا أن نكون أقوياء في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية".

واستكمل الشرع: "النظام الساقط خلف جراحات عميقة من الصعوبة أن تندمل.. المخاطر التي نواجهها هي مخططات لزرع الفتنة وعدم الاستقرار في البلاد.. نعلم أن المخاطر التي نواجهها اليوم ليست تهديدات عابرة".

 

ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في الساحل السوري إلى 830 شخصا

أفاد المرصد السوري، مساء اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في الساحل السوري إلى 830 شخصا.

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أحمد الشرع سوريا النعرات الطائفية المرصد السوري الساحل السوري

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